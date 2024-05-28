В "Епіцентрі" у Харкові загинув працівник відділу виробів з металу: його син зміг врятуватися

Росія 25 травня цинічно завдала удару по гіпермаркету у Харкові. Дії окупантів забрали життя 54-річного Руслана Махортова.

Руслан і його син Марк працювали в "Епіцентрі" на Салтівці у Харкові. Під час російських авіаударів по будівлі гіпермаркету обидва чоловіки були на роботі. Марк зміг врятуватися. Хлопець дізнався про те, що батько загинув за годину з пабліків, які опублікували фото його тата.

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Удар по гіпермаркету у Харкові забрав життя 54-річного Руслана

За словами сина загиблого, його батьку Руслану було 54 роки. Він розповів, що той працював у відділі виробів з металу. Сам Марк – працівник відділу внутрішньої реклами.



Руслан Махортов з родиною / Фото Марка Махортова

"Я був там. Зранку озвучили, що тривога, сказали, що треба бути пильним, дивитися всю інформацію, яка доступна. Звичайно, що як завжди, коли тривога весь день, важко якось весь час сидіти в сховищі, тому всі займалися своєю роботою, але були напружені — ці останні три тижні дійсно були важкими, всі розуміли, що наступ є, що відбувається на півночі", – поділився Марк Махортов.

Коли хлопець у пабліках побачив, що є авіабомба курсом на Салтівку, він зібрався в укриття та чекав колегу, який завершував роботу. Однак, дійти до укриття вони не встигли, адже за мить пролунав перший вибух.

"Нас підкинуло, я впав, стеля посипалася, світильник. У мене одна думка була – хоча б уламки не долетіли. Потім одразу, за декілька секунд – таке враження було, що одним моментом друга", – розповів працівник "Епіцентру".

Марку Махортову вдалося вибратися з-під конструкцій стелі, що впали на нього. Після цього він попрямував до виходу.

Все було засипано. Коли вибрався на вулицю, побачив магазин – дим, вогонь. Я знаю територіально, де його відділ розташований. Чогось подумав – локально він там міг був. Я побіг. Сказали, що треба відходити, можуть бути повторні удари,

– поділився Марк.

Він намагався підійти подивитися – можливо хтось з їхніх колег був. Але, як зазначив Марк, там таке відбувалося, що важко було оцінити ситуацію. Він був у шоку, надихався диму, пилу, цементу.

Хлопець розповів, що він одразу подзвонив батьку, але той не брав слухавку. Тоді він подзвонив мамі та розповів, що вибрався, але за батька нічого не знає.

Ми телефонували, телефонували, а потім зв'язок пропав. Я поїхав в лікарню. Потім в пабліках побачили його фото (батька Марка – 24 Канал), і зрозуміли, що сталося. Це сталося за годину,

– розповів хлопець.

Марк зазначав, що у лікарні зустрів колег батька. За словами одного з них, після удару Руслан Махортов був живий – чоловік бачив його у коридорі, але було багато диму, тож точно сказати, що відбувалося потім, його колега не міг.



Марк Махортов / Фото Суспільного Харків/Євгена Гертнера

Марк Махортов розповідав, що "всі коридори, виходи були облаштовані. Були навчання, всі були підготовлені. Спрацювала система пожежогасіння, вода лилася, дим йшов".

Хлопець зазначав, що нічого воєнного в гіпермаркеті не було.

Такого просто не могло бути за замовчуванням. Оцінювали ризики, навіть забороняли палетувати чорними плівками, щоб все було прозоре, щоб видно було, що там тільки звичайні товари. Все відкрито, все завозилося. Це були будівельні матеріали: ОСБ, інструменти – все, що продає будівельний маркет,

– підкреслював син загиблого.

За його словами, єдине, що воно загорілося дуже, бо там були лакофарбові вироби. "А вибухів не було. Всі вибухи, що були, я відчув на собі. Нас підкидало, і я чітко рахував скільки може прилетіти осколків, і сподівався, що не долетять", – розповів хлопець. Він зазначив, що додаткової детонації він не чув.

Відомо, що Руслана Махортова планують поховати у Харкові. У нього лишилися двоє синів, дружина і мати.

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