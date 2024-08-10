"Нещасних газовиків там не було", – у ВМС прокоментували ураження вишки в Чорному морі

Українські бійці знищили одну з газових вишок росіян у Чорному морі, про що стало відомо 10 серпня. У ВМС пояснили, як окупанти використовували об'єкт, передає 24 Канал.

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів про так званий GPS-спуфінг, до якого вдавалися росіяни.

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Що робили росіяни на знищеній газовій вишці

Локація не використовувалася штатно. Для газовидобувної промисловості її не використовували, але використовували для того, щоб встановлювати різноманітне обладнання,

– сказав Плетенчук.

Росіяни засобами РЕБ подавали хибні сигнали GPS, щоб заважати тим системам, які на них орієнтуються, тобто вчиняли GPS-спуфінг. Це могло впливати на роботу зернового коридору.

Як повідомив Дмитро Плетенчук, окупанти постійно займаються GPS-спуфінгом, про що свідчать дані моніторингових платформ. Звісно, такі дії ставлять під загрозу безпеку цивільного судноплавства.

А ще загарбники перекидали на платформу персонал, зокрема, і за пів доби до атаки. Цивільного персоналу там не було – тільки військовий. Через це росіяни і не розганяють меседжі на кшталт "обстріляли бідних газовиків".

Деталі про удар по газовій вишці в Чорному морі

GPS-спуфінг – це імітація сигналів GPS. Під час атаки передають сигнал, схожий на справжній GPS, але дещо потужніший. Хибні сигнали змушують одержувача невірно визначати своє місце розташування.

Сергій Стерненко повідомив, що росіяни розмістили на вишці технічне розвідувальне обладнання та тримали до 40 одиниць особового складу.

А журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що мова про одну з "вишок Бойка" – або "Сиваш", або "Петро Годованець". Їх ще контролюють окупанти.