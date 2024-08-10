"Нещасних газовиків там не було", – у ВМС прокоментували ураження вишки в Чорному морі
Українські бійці знищили одну з газових вишок росіян у Чорному морі, про що стало відомо 10 серпня. У ВМС пояснили, як окупанти використовували об'єкт, передає 24 Канал.
Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів про так званий GPS-спуфінг, до якого вдавалися росіяни.
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Що робили росіяни на знищеній газовій вишці
Локація не використовувалася штатно. Для газовидобувної промисловості її не використовували, але використовували для того, щоб встановлювати різноманітне обладнання,
– сказав Плетенчук.
Росіяни засобами РЕБ подавали хибні сигнали GPS, щоб заважати тим системам, які на них орієнтуються, тобто вчиняли GPS-спуфінг. Це могло впливати на роботу зернового коридору.
Як повідомив Дмитро Плетенчук, окупанти постійно займаються GPS-спуфінгом, про що свідчать дані моніторингових платформ. Звісно, такі дії ставлять під загрозу безпеку цивільного судноплавства.
А ще загарбники перекидали на платформу персонал, зокрема, і за пів доби до атаки. Цивільного персоналу там не було – тільки військовий. Через це росіяни і не розганяють меседжі на кшталт "обстріляли бідних газовиків".
Деталі про удар по газовій вишці в Чорному морі
Сергій Стерненко повідомив, що росіяни розмістили на вишці технічне розвідувальне обладнання та тримали до 40 одиниць особового складу.
А журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що мова про одну з "вишок Бойка" – або "Сиваш", або "Петро Годованець". Їх ще контролюють окупанти.