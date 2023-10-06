У Грозі прощались з Андрієм Козирем: під час удару уся сім'я воїна загинула, що про них відомо
Вчора у селі Гроза, коли росіяни влаштували теракт і вбили 52 людини, місцеві мешканці прощалися з військовим Андрієм Козирем. Поминки організував його син Денис.
Військовий був похований на військовому кладовищі на Дніпропетровщині, тож син воїна вирішив перепоховати батька у рідному селі. Під час його поминок росіяни вбили усю родину загиблого воїна.
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Син та батько у перші дні пішли на війну
Андрій разом з сином Денисом у перші дні повномасштабного вторгнення повернулися з Польщі, щоб стати на захист країни.
До війни чоловіки разом перебували у Польщі, але в перші дні приїхали до Львова та прийшли до військкомату. Їх відправили на навчання, а потім перекинули в Попасну у різні групи. Після трьох днів бойових дій батько отримав смертельне поранення в шию,
– ідеться у сюжеті ТСН.
Денис разом з батьком повернулись з Польщі, щоб воювати / Фото ТСН
Син Денис продовжував захищати Україну на передовій, а у червні ж звільнився з армії за станом здоров'я. Після демобілізації він переїхав у рідне село Грозу, де одружився.
Денис і його дружина на момент удару були у кафе, вони загинули / Фото ТСН
Вшанувати пам'ять полеглого у бою воїна зібралися близько 60 його односельців, росіяни ж вдарили по кафе, де проходили поминки, ракетою "Іскандер".
Росія одним ударом вбила пів села
- На ранок 6 жовтня відомо про 52 загиблих унаслідок терористичного удару. Серед них – син Андрія Денис та його дружина, а також дідусь та бабуся Дениса і його теща.
- Жодного чинного військового у закладі, де проходили поминки – не було, зібралися місцеві жителі, зокрема, й з дітьми.
- За словами місцевих жителів, одним ударом окупанти знищили пів села. Під завалами кафе загинули цілі родини.