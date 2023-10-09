Небензя визнав, що Росія навмисно завдала удару по кафе в Грозі: він назвав цинічну причину
Представник Росії в ООН Васілій Небензя визнав, що Росія навмисно атакувала кафе у Грозі на Харківщині. Він заявив, що там були "неонацисти".
Небензя цинічно заявив, що Росія завдала удару по кафе у Грозі через те, що там ховали "високопоставленого націоналіста". Він цинічно заявив, що на фотографіях з жертвами всі тіла нібито – чоловіки призовного віку.
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Росія намагається виправдати удар по Грозі
Росія визнає, що завдала удару по кафе в Грозі й намагається бодай якось виправдати свою терористичну атаку, під час якої загинуло понад 50 людей.
Небензя цинічно назвав загиблих "нацистами". Свій текст він читав з листка, який постійно тримав у руках. Завдяки цьому можна помітити, що у нього трусились кінцівки. Вочевидь, він сам розумів, що на весь світ намагається виправдати знищення невинних людей.
У момент удару (в кафе у Грозі – 24 Канал) там проходили похорони одного з високопоставлених українських націоналістів. Зрозуміло, у них брало участь безліч його спільників-неонацистів. Невипадково на знімках, опублікованих у соцмережах одразу після удару, майже всі тіла належать чоловікам призовного віку,
– заявив він під час засідання ООН.
Що варто знати про удар по кафе в Грозі
- 5 жовтня росіяни завдали удару по кафе в селі Гроза балістичною ракетою "Іскандер". У цей момент там проводили поминки за загиблим військовим.
- Наразі відомо про 52 загиблих, серед яких є дитина. Для розуміння – у маленькому селі Гроза проживало всього 300 людей, тож тепер у кожному будинку стоятиме щонайменше одна труна. А в одному з будинків – 5, оскільки удар забрав життя цілої родини.
- Наразі ще 5 людей вважаються безвісти зниклими, з яких 2 дітей. Тож продовжується ідентифікація жертв. Наразі ідентифікували тіла 49 загиблих.