Постраждала база відпочинку, ангари та будинки: що вночі атакував ворог на Харківщині

Внаслідок атаки на Харківську область постраждали ангари зі зерном, а також техніка та стара база відпочинку. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин.

Пізно ввечері 25 лютого російська армія почала випускати по Харківщині ракети. Згодом в хід пішли авіабомби та дрони-камікадзе. За попередніми даними, постраждалих немає, – інформує голова ОВА Олег Синєгубов та пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Атака на Харківщину

Селище Пісочин, Харківський район. Росіяни близько 23:00, 25 лютого завдали два ракетні удари з зенітно-ракетного комплексу С-300, уразивши 2 цивільні ангари зі зерном. Пошкоджено техніку підприємства, зокрема трактори та грузові автомобілі.

Росіяни близько 23:00, 25 лютого завдали два ракетні удари з зенітно-ракетного комплексу С-300, уразивши 2 цивільні ангари зі зерном. Пошкоджено техніку підприємства, зокрема трактори та грузові автомобілі. Село Скрипаї, Чугуївський район . Зафіксовано близько 2 ночі влучання двох ворожих дронів типу "Шахед" на території старої бази відпочинку. Загарбники пошкодили 3 одноповерхові будинки на території бази.

. Зафіксовано близько 2 ночі влучання двох ворожих дронів типу "Шахед" на території старої бази відпочинку. Загарбники пошкодили 3 одноповерхові будинки на території бази. Селище Великий Бурлук, Куп'янський район. О 02:15 відбувся обстріл авіабомбами з боку російських окупантів. Внаслідок цього постраждав приватний житловий будинок та легковий автомобіль.

За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 саме з території Бєлгородської області Росії,

– уточнили в Харківській обласній прокуратурі деталі атаки на Пісочин.

Було зібрано докази збройної агресії Росії, після чого відповідні органи розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Це частина 1 статті 438 Кримінального кодексу.

Наслідки ударів по Харківській області / Фото ОВА та прокуратури

За добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка та Петропавлівка.

Додамо, що очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв пізно ввечері 25 лютого, що окупанти завдали ударів по Харківському району ракетами С-300.

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Також під прицілом ворога цієї ночі було місто Дніпро. Вранці влада проінформувала про 4 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Серед них двоє жінок та двоє чоловіків.

Українським системам ППО вдалось знищити 9 ударних дронів та три ракети Х-59. Загалом ворог вночі випустив: