Ракета прилетіла у водогін: у Харкові затопило дитячий майданчик

Російські військові завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. У місті зафіксовано чимало руйнувань.

За словами місцевої влади, снаряди влучили у трьох районах Харкова – Київському, Салтиківському та Немишлянському. Попередньо, ворог використав для атаки "Іскандери-М".

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Агресор руйнує дитинство

Внаслідок одного з влучань у Немишлянському районі пошкоджено водогін. Дитячий майданчик та прибудинкову територію одного з будинків затопило. У ЗМІ показали страшні кадри.

Наслідки прильоту у Харкові / Фото Суспільне

Нагадаємо, що обстріл Харкова загарбники здійснили близько 13:00. Щонайменше 10 вибухів пролунало у місті.

Президент Зеленський закликав західних союзників проявити сміливість та допомогти зупинити російський терор.