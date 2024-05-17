Окупанти вбили 3 людей, майже 30 – поранили: що відомо про жертв і постраждалих у Харкові
17 травня 2024, 20:51Читать новость на русском
Джерело:Ігор Терехов
У п'ятницю, 17 травня, окупанти вкотре обстріляли Харків. Внаслідок російської атаки вкотре є жертви та багато постраждалих.
На жаль, кількість загиблих і поранених внаслідок російської атаки знову зросла. Що відомо, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Росія вкотре вдарила по Одесі ракетами: що відомо про жертв і постраждалихДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Десятки постраждалих
Міський голова повідомив, що, кількість загиблих і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову знову зросла.
Вбитих росіянами троє, поранених 28,
– написав Ігор Терехов о 20:32.
Що відомо про чергову терористичну атаку на Харків
- Близько 15 години у Харкові пролунали вибухи.
- Уже незабаром міський голова повідомив, що, на жаль, прильотів було кілька.
- На місці влучань спалахнули пожежі.
- Уже незабаром стало відомо про жертв і постраждалих внаслідок російської атаки.
- Голова Харківської ОВА писав, що, попередньо, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема, по Холодногірському району міста.
- Також Синєгубов близько 17:45 повідомляв, що 4 людини у важкому стані.
- Посадовець писав, що загинули двоє чоловіків, яким близько 45 років.