Окупанти вбили 3 людей, майже 30 – поранили: що відомо про жертв і постраждалих у Харкові

У п'ятницю, 17 травня, окупанти вкотре обстріляли Харків. Внаслідок російської атаки вкотре є жертви та багато постраждалих.

На жаль, кількість загиблих і поранених внаслідок російської атаки знову зросла. Що відомо, передає 24 Канал.

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Десятки постраждалих

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Міський голова повідомив, що, кількість загиблих і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову знову зросла.

Вбитих росіянами троє, поранених 28,

– написав Ігор Терехов о 20:32.

Що відомо про чергову терористичну атаку на Харків

Близько 15 години у Харкові пролунали вибухи.

Уже незабаром міський голова повідомив, що, на жаль, прильотів було кілька.

На місці влучань спалахнули пожежі.

Уже незабаром стало відомо про жертв і постраждалих внаслідок російської атаки.

Голова Харківської ОВА писав, що, попередньо, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема, по Холодногірському району міста.

Також Синєгубов близько 17:45 повідомляв, що 4 людини у важкому стані.

Посадовець писав, що загинули двоє чоловіків, яким близько 45 років.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!