Полум'я охопило цивільну будівлю, під завалами є люди: що відомо про обстріл Харкова 20 березня

Росіяни завдали удару по Холодногірському району Харкова. Всі постраждалі – цивільні. Правоохоронці оперативно відкрили справу про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Росіяни варили ракетою по Харкову близько першої години дня. Вже відомо про загиблих та поранених, однак під завалами ще можуть перебувати люди.

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Що відомо про обстріл міста

О 12:58 Ігор Терехов повідомив на своєму офіційному телеграм-каналі про те, що у Харкові пролунав вибух. Згодом керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов з огляду на уламки сказав, що, попередньо, росіяни вдарили ракетою X-59.

Правоохоронець повідомив, що пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. На міці обстрілу спалахнула сильна пожежа, вогонь охопив понад 2 тисячі квадратних метрів.

Болвінов підкреслив, що росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі – звичайній типографії, цеху з виробництва меблів і лакофарбової продукції.

Будівлю охопило сильним полумʼям і затягнуло димом.

О 16:45 в ДСНС повідомили, що у зв’язку з великою кількістю легкозаймистих матеріалів у будівлі й міжповерховою руйнацією площа пожежі збільшилася до 10 тисяч квадратних метрів.

Наслідки обстрілу Харкова: фото ДСНС, Болвінова та Харківської прокуратури

О 17:44 в ДСНС опублікували допис, в якому розповіли, що пожежу локалізували площі 10 тисяч квадратних метрів. Триває ліквідація.

Є загиблі та постраждалі

Незадовго після удару Мер міста, керівник Слідчого управління поліції та працівники ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Близько другої дня Болвінов написав, що загинули 3 людини. Натомість у ДСНС повідомили про 1 жертву, яку вони виявили на місці події.

Тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці також працюють психологи ДСНС,

– повідомили в ДСНС.

О 15:01 Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що рятувальники виявили тіло однієї загиблої людини. І, за їхньою інформацією, ще двоє загиблих є під завалами. А загалом під завалами можуть перебувати до 10 людей.

Він також додав, що у лікарнях перебувають 5 чоловіків із пораненнями різного ступеня важкості.

Чоловік 47 років у легкому стані.

65-, 37- та 46-річні чоловіки зазнали травм середньої важкості.

Ще один 46-річний чоловік — у важкому стані.

За даними Харківської облпрокуратури, всі постраждалі – цивільні чоловіки, працівники підприємства.

Вже о 16:37 мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість загиблих внаслідок терористичного удару росіян по Харкову зросла до чотирьох.

Натомість очільник ОВА Синєгубов сказав, що вже відомо про 7 поранених. Він додав, що 6 із них доставили до лікарні. Одна людина від госпіталізації відмовилась.

О 17:23 в прокуратурі заявили, що кількість загиблих зросла до 5 людей.

Станом на 17:25 відомо про 7 поранених та 5 загиблих. Під завалами продовжують шукати людей.

Пошуково-рятувальна операція ще триває, тож це не остаточні дані. І, на жаль, кількість жертв та постраждалих може зрости.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – ч. 2 ст. 438 КК України.