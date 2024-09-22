Росіяни скинули бомбу з Су-34 на 16-поверховий будинок у Харкові: жахливі кадри

Пізно увечері 21 вересня окупанти обстріляли Харків авіабомбами. Один з боєприпасів влучив у пʼяти метрах від під’їзду житлового багатоповерхового будинку.

️Внаслідок чергового обстрілу постраждали понад 20 людей, серед яких – троє дітей.

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Ворог використав ФАБи

У поліції уточнили, що противник для удару по Харкову використав три ФАБи. Зафіксовані влучання у Шевченківському районі та передмісті. Одна із бомб влучила перед 16-поверховим будинком.

З багатоповерхівки евакуювали понад 80 мешканців.

Який вигляд має зруйнована багатоповерхівка у Харкові / Фото Олег Синєгубов

Вогнеборці ліквідували пожежі 4 автомобілів на загальній площі 50 метрів квадратних. Чотири цивільні транспортні засоби згоріли повністю, пошкоджені – 21. На місце події працюють поліцейські слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та медики.

Наслідки нічого удару по Харкову 21 вересня / Фото ДСНС і Поліція Харківщини

У прокуратурі розповіли, що, попередньо, Харків був атакований бомбами, які випустив Су-34 з району Бєлгорода.

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