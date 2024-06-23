Удар по Харкову: у лікарнях залишається 41 постраждалий, 4 – у тяжкому стані

Росія 22 червня вдарила по Харкову КАБами. Внаслідок обстрілу загинули 3 людей, ще понад 50 зазнали поранення.

Станом на ранок 23 червня в лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому. Зокрема, трьом дітям.

Зверніть увагу Смертельний удар по центру Харкова: все, що відомо про російську атаку

В якому стані постраждалі внаслідок удару по Харкову

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані,

– повідомив голова Харківської ОВА.

Також розповів, що стан дітей 12 та 13 років середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно.

"На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів", – зазначив Олег Синєгубов.

Дивіться також У Харкові обвалили верхні поверхи будинку, в який влучила Росія: кадри з місця події

Які наслідки атаки на Харків 22 червня