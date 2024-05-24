Там згоріло 50 000 книг: Зеленський показав, як виглядає друкарня в Харкові, яку знищили росіяни
Джерело:Володимир Зеленський
Російські війська вдень 23 травня цинічно завдали удару по одній з друкарень Харкова. Внаслідок обстрілу загинули 7 працівників підприємства та згоріли 50 тисяч книжок.
Ворог завдав удару трьома ракетами С-300, внаслідок чого почалася масштабна пожежа площею близько 500 квадратних метрів.
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Удар по друкарні
Цей удар вчергове показує, що російські війська цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру.
Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя,
– написав Володимир Зеленський.
Президент додав, що росіяни вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.
Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне – рішучість світових лідерів. Достатня рішучість,
– додав глава держави.
Зеленський вкотре наголосив, що наша держава потребує засобів протиповітряної оборони та далекобійної зброї для військових.
Довелося застосовувати ДНК-експертизу
Керівник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов розповів, що правоохоронцям доводиться застосовувати ДНК-лабораторію, щоби опізнати тіла.
П'ятеро жінок та двоє чоловіків – кожен з них просто робив свою справу. В цій друкарні виготовляли книги для дітей, журнали, шкільні щоденники, газети та багато іншого. Тепер такого підприємства в Харкові немає,
– написав він.
За словами Болвінова, ворог бив з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети.
Наслідки удару по друкарні / Фото: Медіагрупа "Накипіло"
Більше про російський обстріл
- Російські війська завдали удару по друкарні "Фактор-Друк", яка є одним з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі. Там друкуються не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв.
- ДСНС опублікувала фото наслідків російського обстрілу. На кадрах можна побачити, що залишилося від приміщення.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на терористичний удар окупантів. Він пов'язав ці руйнування з нестачею систем ППО.