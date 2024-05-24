Там згоріло 50 000 книг: Зеленський показав, як виглядає друкарня в Харкові, яку знищили росіяни

Російські війська вдень 23 травня цинічно завдали удару по одній з друкарень Харкова. Внаслідок обстрілу загинули 7 працівників підприємства та згоріли 50 тисяч книжок.

Ворог завдав удару трьома ракетами С-300, внаслідок чого почалася масштабна пожежа площею близько 500 квадратних метрів.

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Удар по друкарні

Цей удар вчергове показує, що російські війська цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру.

Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя,

– написав Володимир Зеленський.

Президент додав, що росіяни вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.

Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне – рішучість світових лідерів. Достатня рішучість,

– додав глава держави.

Зеленський вкотре наголосив, що наша держава потребує засобів протиповітряної оборони та далекобійної зброї для військових.

Довелося застосовувати ДНК-експертизу

Керівник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов розповів, що правоохоронцям доводиться застосовувати ДНК-лабораторію, щоби опізнати тіла.

П'ятеро жінок та двоє чоловіків – кожен з них просто робив свою справу. В цій друкарні виготовляли книги для дітей, журнали, шкільні щоденники, газети та багато іншого. Тепер такого підприємства в Харкові немає,

– написав він.

За словами Болвінова, ворог бив з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети.

Наслідки удару по друкарні / Фото: Медіагрупа "Накипіло"

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