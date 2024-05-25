Ворожий снаряд влучив по Центральному парку Харкова: Терехов розповів, як вдалося уникнути жертв
Джерело:Ігор Терехов
Росіянам було замало тієї трагедії, яку вони влаштували, обстрілявши "Епіцентр" на Салтівці. Тому одразу після атаки на гіпермаркет окупанти вдарили по Центральному парку Харкова. Лише випадковість допомогла цього разу уникнути жертв.
Поки рятувальники ліквідовували пожежу в "Епіцентрі", окупанти здійснили удар по Центральному парку в Харкові, який є місцем скупчення людей.
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За крок до трагедії
Втім, на щастя, за словами мера міста Терехова, снаряд, випущений росіянами, не розірвався. Наразі його розміновують.
Після того, як було влучання в ТЦ, було влучання в Центральний парк. На щастя, ця ракета не розірвалася. Там ніхто не постраждав. Зараз співробітники ДСНС розміновують цей снаряд,
– повідомив міський голова.
Зазначається, що боєприпас влучив у землю біля спортивного майданчика. Терехов поділився фото з місця влучання снаряду.
Російський снаряд не здетонував / Фото Ігор Терехов
Удар по "Епіцентру" в Харкові: що відомо
- В обідню годину, близько 16:06 у Харкові пролунав вибух. Місцева влада повідомила про влучання на Салтівці.
- Згодом стало відомо, що ворог вдарив по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".
- За словами Терехова, у ТЦ могло перебувати близько 200 відвідувачів.
- Голова ОВА Синєгубов уточнив, що частина людей вийшла за сигналом повітряної тривоги, а частина могла лишитися у будівлі на момент удару. Йдеться про близько сотню осіб.
- Станом на 19:00 є інформація про 2 загиблих. Вони були співробітниками гіпермаркету. Крім того, понад 30 людей отримали поранення.
- Рятувальники гасять пожежу, площею понад 10 тисяч квадратних метрів.
- Велика кількість людей вважається зниклою безвісти. Точну цифру осіб, які перебували в "Епіцентрі" на момент атаки, буде встановлено за допомогою відео з камер спостереження.
- У прокуратурі повідомили, що по "Епіцентру" було завдано удар двома авіаційними снарядами УМПБ Д-30.
- Президент Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Харкова. Глава держави зауважив, що, якби союзники надали потрібну кількість ППО, трагедії вдалося б уникнути.