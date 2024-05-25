Ворожий снаряд влучив по Центральному парку Харкова: Терехов розповів, як вдалося уникнути жертв

Росіянам було замало тієї трагедії, яку вони влаштували, обстрілявши "Епіцентр" на Салтівці. Тому одразу після атаки на гіпермаркет окупанти вдарили по Центральному парку Харкова. Лише випадковість допомогла цього разу уникнути жертв.

Поки рятувальники ліквідовували пожежу в "Епіцентрі", окупанти здійснили удар по Центральному парку в Харкові, який є місцем скупчення людей.

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За крок до трагедії

Втім, на щастя, за словами мера міста Терехова, снаряд, випущений росіянами, не розірвався. Наразі його розміновують.

Після того, як було влучання в ТЦ, було влучання в Центральний парк. На щастя, ця ракета не розірвалася. Там ніхто не постраждав. Зараз співробітники ДСНС розміновують цей снаряд,

– повідомив міський голова.

Зазначається, що боєприпас влучив у землю біля спортивного майданчика. Терехов поділився фото з місця влучання снаряду.

Російський снаряд не здетонував / Фото Ігор Терехов

Удар по "Епіцентру" в Харкові: що відомо