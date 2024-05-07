"Один уламок потрапив у серце": під час удару по Харкову на Великдень поранено 18-річну дівчину

У неділю, коли в низці православних країн, святкували Великдень, Росія скинула на центр Харкова авіабомби. Внаслідок ворожого удару постраждали 16 людей.

На момент атаки 18-річна Вероніка вигулювала домашнього улюбленця – пса Люціуса. За словами лікарів, юна харків'янка наразі перебуває у тяжкому стані.

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Три уламки від бомби

Батько потерпілої розповів, що у доньку влучили три уламки від авіабомби. Один із них потрапив у стегно, другий – у кишківник, а ось третій "застряг" у серці.

Кишківник вже прооперували. Втім, операцію на серці лікарі поки робити не наважуються. Вони кажуть, що головне, аби не було кровотечі.

Батько розказав, що після УЗД стане зрозуміло, чи витягатимуть уламок з серця чи ні.

Зараз Вероніка вже прийшла до тями, хоча ще не може розмовляти. Медики називають її стан важким, але стабільним.

Тим часом родина постраждалої досі шукає пса. У момент вибуху собака був трішки попереду хазяйки.

Удар по Харкову на Великдень: що відомо