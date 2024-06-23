На Херсонщині окупанти вдарили фосфорними бомбами по відділенню Укрпошти
Джерело:Ігор Смілянський
У неділю, 23 червня, російські війська вчергове вдарили фосфорними бомбами по Херсонщині. Внаслідок атаки було знищене нове відділення "Укрпошти".
У Херсонського району фосфорною бомбою зруйновано нове відділення Укрпошти.
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Російські війська обстріляли Херсонщину
Фосфорні бомби знищили наше нове відділення на Херсонщині. Хоч і з високим ризиком, ми маємо і будемо продовжувати працювати і надалі там, де потрібні, доставляючи людям усе найнеобхідніше,
– повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Гендиректор Укрпошти наголосив, що відділення буде відновлено, машину замінено, а клієнтам компенсують втрачені посилки.
Дуже прикро, що так неможливо зробити з людським життям. Світла памʼять загиблим і величезна шана нашим працівникам, які героїчно працюють по всій країні, і особливо біля лінії фронту!
– написав Смілянський.
Ігор Смілянський також нагадав, що у п’ятницю, 21 червня, Укрпошта також втратила начальницю пересувного відділення від удару дрону на Харківщині.
23 червня ворог також атакував Київщину крилатими ракетами типу "Калібр". Внаслідок ракетних ударів є руйнування, а також відомо про постраждалих.