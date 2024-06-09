На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на швидку: є поранені

Російські війська продовжують обстрілювати південь нашої держави. Так, сьогодні, 8 червня, окупанти скинули вибухівку машину швидкої допомоги у Херсонській області.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. На жаль, внаслідок цього злочину російських загарбників є постраждалі.

Дивіться також Ворог перекидає деякі частини з Херсонщини на Харківщину: у Центрі нацспротиву назвали причину

Ворог атакував Херсонщину

Згідно з оприлюдненою інформацією, в одному з населених пунктів Білозерського району окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.

Як повідомив Олександр Прокудін, у водія діагностували вибухову травму та контузію. Водночас фельдшер, на щастя, не постраждала. Обох вдалося евакуювати до безпечного місця.

Зокрема, до лікарні госпіталізували 50-річного чоловіка. Відомо, що він також потрапив під ворожий обстріл. Внаслідок цього чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги.

За словами очільника Херсонської ОВА, медики наразі проводять додаткове обстеження постраждалого.

Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в

Росіяни регулярно обстрілюють область: що відомо

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що російські окупанти активно застосовують керовані авіабомби. Найбільше від них потерпає Бериславський район, але є багато прильотів по всьому узбережжю Дніпра. Росіяни цілеспрямовано б'ють по багатоповерхових будинках та приватному секторі.

Нещодавно загарбники скинули вибухівку з дрона на село Станіслав. Як зазначив Олександр Прокудін, під ворожий удар потрапила автівка, в якій їхав начальник Новотроїцької СВА Сергій Перетятько. На жаль, чоловік отримав поранення грудної клітини, руки й ноги.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що внаслідок удару по місту 15 травня було пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, заклади освіти та охорони здоров'я, а також автівки.

За його словами, внаслідок удару ворога були постраждалі. Зокрема, він розповів, що ввечері станом на 18:00 стало відомо про ще одну травмовану. Таким чином, внаслідок авіаудару у Херсоні отримали поранення 19 людей.

Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!