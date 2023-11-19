Росія вдарила по житловому сектору Херсона: щемливе відео наслідків прильоту
Джерело:Херсонська ОВА
Росія криє Херсон вогнем кожного дня. зокрема, місто опинилось під прицілом ворога й 19 листопада.
Росія знову завдала удару по Херсону. Через обстріли поранені люди, у тому числі – дитина.
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Відомо про 5 поранених
Після 11 години окупанти вдарили по житловому сектору Херсона. Постраждали п'ятеро людей, у тому числі 3-річна дитина. Дівчинка в лікарні з пораненнями шиї та ноги. Вона гуляла у дворі зз бабусею, коли їх накрила ворожа артилерія.
Також травмовані троє жінок. Вони госпіталізовані у стані середньої важкості. 59-річний чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали йому допомогу.
На записі помітно, що приліт відбувся у житловий будинок. Внаслідок удару вибило вікна. Також одна з жінок розповіла про наслідки ворожої атаки для її квартири.
Ні балкона нема, ні скла нема,
– сказала жінка.
Фасад будинку суттєво постраждав. Також всередині квартири вибуховою хвилею винесло двері. Можна побачити, що їх розірвало навпіл.
Росіяни вдарили по Херсону: дивіться відео
Ситуація на лівому березі Херсонщині
- Сили оборони продовжують утримувати ситуацію на фронті. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, що відбувається на лівобережжі Херсонщини. Наші воїни змушують росіян відступати.
- Відомий російський блогер заявив, що ЗСУ за підтримки артилерії вдарили по ворожих підрозділах у районі Пойми (10 кілометрів на південний схід від Херсона та 4 кілометрів від річки Дніпро) та Піщанівки (13 кілометрів і 3 кілометрів).
- Пропагандисти скаржилися, що українські сили продовжують перекидати на лівий берег додаткову піхоту.