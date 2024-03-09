В активному пошуку, – Гуменюк розповіла, що стримує росіян від скидання КАБів на Півдні

Вночі 8 березня росіяни вдарили з авіації по Херсону. Авіабомба потрапила у житловий багатоквартирний будинок.

Важливо, що пусків КАБів не було понад тиждень. Про що 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Тобто російська авіація розуміє, що небезпека для неї зберігається.

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Удар по Херсону

Аналізуючи попередні пуски керованих авіабомб і загальну ситуацію, за словами Гуменюк, ворог ще має достатні запаси зброї. Єдине, що стримує росіян на Півдні – особливості географії.

Вони не можуть зараз знайти такий собі безпечний пусковий рубіж, з якого могли б продовжувати терор КАБами на Півдні, але вони в активному пошуку і ми це відстежуємо,

– пояснила речниця.

Зазначимо, внаслідок атаки по Херсону 8 березня зруйнований житловий будинок. Постраждав 7-річний хлопчик, який перебуває під наглядом медиків. Попередньо у нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми. На місці обстрілу деблокували з квартири на третьому поверсі двох літніх людей і евакуювали їх у безпечне місце.

Місцеві мешканці пригадують, що вибух відбувся неочіквано. Спочатку вони почули хлопок, і в момент вилітали вікна та двері в кімнатах. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, постраждалим внаслідок обстрілу херсонцям надається допомога. Організована гуманітарна допомога. Більшість мешканців планують зупинитися у своїх рідних.

"Нині соціальні працівники та волонтери формують список людей з пошкодженим майном. Щоб у подальшому вони мали змогу отримати матеріальну допомогу від Херсонської ОДА. В нас працює програма підтримки. На місці вже працюють фахівці ХОКАРС. Вони закривають вікна та по можливості перекривають дах", – зазначив посадовець.

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