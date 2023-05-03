Під час обстрілу Херсона тяжко поранено хлопчика та 17-річну дівчину: в якому вони стані
Вдень 3 травня російські терористи цинічно вдарили по Херсону. Внаслідок цього є багато загиблих та поранених, серед них – діти.
Серед поранених у супермаркеті АТБ є маленький хлопчик. Наразі лікарі роблять все, щоб врятувати його життя. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
Важливо Просто зайшов скупитись в АТБ, було дуже страшно, – очевидці про потужний обстріл Херсона
У Херсоні внаслідок обстрілу поранено дітей
За словами Прокудіна, під час обстрілу Епіцентру було поранено 5 осіб, АТБ – 30 осіб, на залізничному вокзалі – 8, у житлових кварталах – 3 людини.
Серед поранених у супермаркеті АТБ є хлопчик, якому лише 6,5 років. Він отримав тяжкі поранення – забій легень, перелом стегна та мінно-вибухові травми.
Нині хлопчик на операційному столі, лікарі роблять все можливе, аби його врятувати,
– зауважив глава регіону.
Окрім цього, також внаслідок удару постраждала 17-річна дівчинка. Її у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.
Обстріл Херсонщини 3 травня: що відомо
- Загарбники стріляли по Херсону з артилерії, реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння. Під вогнем були місця скупчення людей: будівельний гіпермаркет, залізничний вокзал, заправна станція, супермаркет та житлові будинки.
- Внаслідок обстрілу поранення отримали троє поліцейських, пошкоджень зазнав один зі службових автомобілів.
- Окупанти влучили у залізничний вокзал у Херсоні: одна людина загинула, ще троє – поранені. Як стало відомо, терористи влучили у пасажирський вагон на станції Херсон. Внаслідок цього було поранено провідника.
- Унаслідок обстрілу супермаркету АТБ у Херсоні чотири особи загинули, 26 – отримали поранення. Загалом сьогодні на Херсонщині внаслідок ворожих ударів загинули 18 осіб, 46 – поранені, зокрема двоє дітей.
- За словами очевидця Максима, він просто зайшов у супермаркет скупитись. Охоронець магазину Сергій розповів, що бачив двох померлих людей. За його словами, після удару все було у диму та пилу.