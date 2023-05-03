Під час обстрілу Херсона тяжко поранено хлопчика та 17-річну дівчину: в якому вони стані

Вдень 3 травня російські терористи цинічно вдарили по Херсону. Внаслідок цього є багато загиблих та поранених, серед них – діти.

Серед поранених у супермаркеті АТБ є маленький хлопчик. Наразі лікарі роблять все, щоб врятувати його життя. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Важливо Просто зайшов скупитись в АТБ, було дуже страшно, – очевидці про потужний обстріл Херсона

У Херсоні внаслідок обстрілу поранено дітей

За словами Прокудіна, під час обстрілу Епіцентру було поранено 5 осіб, АТБ – 30 осіб, на залізничному вокзалі – 8, у житлових кварталах – 3 людини.

Серед поранених у супермаркеті АТБ є хлопчик, якому лише 6,5 років. Він отримав тяжкі поранення – забій легень, перелом стегна та мінно-вибухові травми.

Нині хлопчик на операційному столі, лікарі роблять все можливе, аби його врятувати,

– зауважив глава регіону.

Окрім цього, також внаслідок удару постраждала 17-річна дівчинка. Її у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні.

Обстріл Херсонщини 3 травня: що відомо