Найбільші руйнування – в університеті: Марцінків підсумував наслідки удару Росії по Прикарпаттю

Росія 22 червня завдала ракетного удару по Івано-Франківщині. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок та приміщення університету.

В ефірі каналу Суспільне мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про наслідки російського удару по регіону. Так, найбільших руйнувань зазнав Університет нафти і газу, передає 24 Канал.

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Наслідки російського удару по Івано-Франківську

Марцінків повідомив, що внаслідок ракетного удару в Івано-Франківську було пошкоджено:

22 будівлі,

2 корпуси Університету нафти і газу,

дитячий садочок,

школу.

Наразі основні роботи з ліквідації наслідків завершено. Як повідомив Марцінків, якщо була можливість, то комунальні служби відразу забивали пошкоджені вікна, розібрали деякі завали в університеті. Окрім того, місцева влада отримала 270 звернень від місцевих жителів щодо руйнувань, однак процес збору заяв ще триває.

Працюють члени комісії, які обходять приміщення й визначають збитки й відповідний розмір компенсації. Загалом, досить оперативно ми ці роботи зробили. Дякуємо також НАК "Нафтогаз України", які висловили бажання допомогти відновити Університет нафти і газу, який отримав найбільше пошкоджень,

– заявив Марцінків.

Мер Івано-Франківська додав, що через погодні умови доводилося дуже швидко ліквідовувати наслідки атаки, щоб будинки українців не затопило дощем.

Марцінків також повідомив, що найголовніше – внаслідок атаки ніхто не загинув, а постраждалі – отримали незначні ушкодження й не потребували госпіталізації.