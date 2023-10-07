На мотоциклах і дельтапланах: бойовики ХАМАСу намагалися будь-яким чином проникнути в Ізраїль

Палестинські бойовики з руху ХАМАС 7 жовтня атакували територію Ізраїля з Сектора Гази. Крім цього, кілька десятків терористів могли проникнути на територію країни різними шляхами.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ. Зокрема, терористи могли проникнути в Ізраїль на дельтапланах і мотоциклах, передає 24 Канал.

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ХАМАС будь-яким способом намагався проникнути в Ізраїль

Палестинські бойовики з ХАМАСу після масованих ракетних обстрілів вирішили безпосередньо проникнути на територію Ізраїлю з Сектору Гази. На кадрах можна побачити, що для цього вони застосовували позашляховики та навіть мотоцикли.

ХАМАС намагався проникнути в Ізраїль з Сектору Гази: дивіться відео

Крім цього, палестинські бойовики вигадували нові способи, щоб потрапити в Ізраїль. Зокрема, деякі з них навіть "штурмували" країну з повітря, намагаюсь залетіти туди на дельтапланах.

Палестинці залітали в Ізраїль на дельтапланах: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, чи вдалося цим терористам проникнути на ізраїльську територію. Водночас Збройні Сили країни наразі ведуть активні бойові дії проти ХАМАСу.

Палестинець летить в Ізраїль на дельтаплані: дивіться відео

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