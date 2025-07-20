Росіяни атакували дронами Ізюм на Харківщині: що відомо про наслідки удару

Уночі неділі, 20 липня, ворог укотре запустив на Україну ударні безпілотники. Зокрема, близько 1:20 російська армія атакувала Ізюм на Харківщині, застосувавши 4 дрони типу "Герань-2".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. Є пошкодження та постраждалі.

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Які наслідки атаки на Ізюм?

Унаслідок нічної дронової атаки в Ізюмі пошкоджено будинки та будівлю підприємства, яка не працює.

Відомо про 2 постраждалих: 50-річна жінка отримала поранення, у 76-річної мешканки діагностовано гострий шок.

Зокрема, за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, уночі 20 липня під ворожим ударом опинилося також Запоріжжя. Загарбники двічі вдарили з реактивних систем залпового вогню та запустили щонайменше 14 безпілотників, постраждали 10 людей.