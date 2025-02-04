Удар по Ізюму: є загиблі та зросла кількість поранених, серед яких 15-річна дівчинка

Російська армія вдень 4 лютого обстріляла місто Ізюм на Харківщині. Унаслідок удару є десятки поранених і, на жаль, кілька жертв.

На місці удару в Ізюмі працюють екстрені служби. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Унаслідок удару по Ізюму загинуло кілька людей

Ворог атакував Ізюм балістикою приблизно об 11:34. Постраждали цивільні.

Оновлено. Станом на 13:47 кількість травмованих зросла до 38 осіб. Серед них – дівчинка 15 років з осколковим пораненням середньої важкості. До лікарні госпіталізовано 7 людей.



Станом на 13:16 кількість загиблих збільшилася до п'яти. Рятувальники деблокували одне тіло.

Станом на 12:22 повідомлялося про 4 загиблих. Це дві жінки та двоє чоловіків.

Кількість поранених сягнула 20 осіб, 5 із них доставили до лікарні із травмами середньої важкості. Решта отримала легкі поранення.

Також відомо, що одна людина перебуває під завалами.

Під удар потрапила центральна частина міста.

"Частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок", – повідомив голова ОВА.

За словами начальника МВА Валерія Марченка, пошкоджень там багато.

Він зазначив, що військових на місці удару не було, а у будівлях працювала податкова служба, соцзахист, казначейство. Ймовірно, загинули люди, які перебували біля паспортного столу.