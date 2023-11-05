Усі спогади душать, – власник знищеного ракетою кафе у Грозі не планує його відновлювати

Кафе "Супутник" 5 жовтня зруйнувала російська ракета "Іскандер", внаслідок чого загинули 59 людей. Власник закладу не планує його відновлювати.

Атака також зруйнувала магазин, що був розміщений поруч. На місці трагедії планують створити меморіал, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

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Власник кафе розповів про трагедію

Анатолій Твердохлєбов, якому належало кафе, внаслідок терористичного російського обстрілу втратив і рідних, і бізнес.

Я у душі досі оплакую всіх. Говорити, і то важко. Усі спогади душать. Моя рідна сестра загинула, її чоловік, загинув племінник – її син зі своєю дружиною. Загинули 2 мої однокласниці. Майже всіх, хто загинув, я знав. З усіма спілкувався раніше. Це ті, хто всюди брав участь: й ремонт дороги треба зробити – бралися й ремонтували ями, вкладали свої гроші. Треба було кладовище почистити – збиралися всі і їхали, щось робили. Втрата божевільна,

– зазначив підприємець.

Він додав, що кафе було центром життя Грози, адже там відбувались усі події: поминки, весілля, дні народження. Ймовірно, чоловік відкриє торгову точку неподалік.

"Поставити магазин, і щоб туди ходили люди, я не наважуся. Може, десь поряд щось поставимо. Голова адміністрації дзвонив і говорив, що Нова пошта готова дати вагончик, щоб там торгувати, наприклад, хлібом. Я кажу: "Скажіть, на яких умовах, й будемо думати", – розповів Твердохлєбов.

Після такої трагедії він взагалі не планує відновлювати кафе.

"Відновлювати чи не відновлювати кафе після того, що сталося? У мене не підніметься рука чимось там торгувати, або відкривати кафе. Немає жодного бажання, тому що стільки людей загинуло", – наголосив чоловік.

Раніше він вже втратив кафе з літнім майданчиком у селищі Шевченкове – теж внаслідок ворожого ракетного удару.

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На місці трагедії хочуть створити меморіал

Житель села та родич загиблої родини Пантелеєвих Володимир Беспалий розповів, що місцеві хочуть створити меморіал.

У нашій родині четверо людей загинули. Меморіал запланували люди самі, місцеві: дружина моя – у неї загинули батьки та брат з невісткою. Ідея встановити меморіал з'явилася, тому що це в голові не вкладається: стільки людей загинуло одночасно. Такого у селі не було, і дай Боже, щоб не було й далі. Хотіли спочатку меморіальну дошку зробити. А потім подумали: територія-то велика. Вже на братській могилі цій, куди ракета прилетіла, ніхто будувати нічого не буде,

– заявив чоловік.

Власник закладу підтримує ідею створення меморіалу та готовий надати для цього землю.

"Говорять люди, щоб там поставити пам'ятник. Я не заперечую. Земля, виходить, моя – вона викуплена. Я її можу передати якимось способом. Для цього треба захотіти й зробити. Це вже пам'ятне місце. Туди всі приїжджають. Можна там встановити пам'ятник", – зауважив Твердохлєбов.

Для встановлення меморіалу спочатку потрібно спочатку розчистити територію, на якій досі залишаються руїни. Проте для цього не вистачає людей.

"Треба розчистити це все, а людей немає. В Шевченковому, переважно, жінки, а робота там важка – чоловіча. Техніка необхідна, екскаватор. Техніка є, але людей немає. Щоб екскаватор не стояв, треба, щоб люди працювали", – пояснив Беспалий.

За його словами, гроші для встановлення меморіалу готові надати волонтери з-за кордону. Його хочуть відкрити до роковин трагедії