Одним ударом по Грозі знищили пів села: у якому стані постраждалі унаслідок атаки
У Грозі під час ракетного удару в кафе було понад 60 осіб, серед яких 52 – загинуло. Вижити вдалося лише шістьом.
Начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі телемарафону розповів, у якому стані нині перебувають поранені. Наразі лікарі докладають максимальних зусиль, аби покращити стан постраждалих, передає 24 Канал.
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У якому стані поранені після ракетного удару по Грозі
За словами Канашевича, стан чотирьох пацієнтів оцінюють як важкий. Ще двоє жителів Грози отримали поранення середньої важкості.
Є поранені, 6 людей. Двоє – середньої важкості, чотири людини – важкі, але лікарям станом учора на вечір (6 жовтня – 24 Канал) вдалося їх стабілізувати. Будемо сподіватися, що цих четверо важких лікарі зможуть поставити на ноги,
– повідомив Канашевич.
Крім того, Руслан Врагов, директор однієї з медустанов, куди привезли поранених, повідомив, що серед постраждали 5 жінок і 1 чоловік. Одна жінка була госпіталізована пізніше до іншого медзакладу Харківщини. Загалом, постраждалі отримали різні поранення – від травм голови до ураження верхніх і нижніх кінцівок.
Росія одним ударом знищила пів села
- Російські військові завдали ракетного удару "Іскандером" по селу Гроза вдень 5 жовтня. Ворог атакував кафе та магазин, де сам проводили поминки за загиблим Героєм.
- У населеному пункті проживало близько 330 осіб, таким чином від рук окупантів загинув кожний шостий житель села Гроза. Місцеві жителі говорять крізь сльози, що тепер у кожному будинку стоятиме труна – десь одна, а десь п'ять.
- Валерій Козир – далекий родич Андрія Козира, за яким відбувалися поминки у кафе, розповідає, що втратив доньку, зятя, кумів, сватів і усіх знайомих у той страшний день. Тепер він опікуватиметься трьома онуками, які залишилися без батьків.
- Рятувальники та поліцейські завершили 6 жовтня роботи у Грозі. Вони повідомили, що унаслідок атаки загинуло 52 людини, серед яких – дитина. Четверо осіб – зникли безвісти. Серед них також є двоє дітей, а також, ймовірно, староста села Гроза.