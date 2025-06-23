Двір був завалений, – у ДСНС розповіли про труднощі робіт на місці удару в Києві

У Києві триває рятувальна операція, усі служби працюють на місцях ударів. Загалом залучено понад 400 людей, які займаються порятунком постраждалих, а також більше, ніж сотня одиниць техніки.

Про це розповів журналіст та кореспондент 24 Каналу Артур Зайонц, зауваживши, що працює навіть роботизована техніка, яка допомагає розбирати завали. Адже ворог атакував ракетами житлові будинки.

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Двох людей досі шукають

На жаль, у Шевченківському районі рятувальні роботи не розпочалися одразу, бо подвір'я було завалене деревами, гіллям. Довелося спершу все це розібрати, щоб надати доступ спецтехніці й почати розбір завалів.

Рятувальники продовжують працювати на двох локаціях, а загалом через нічну атаку вони працювали на 15 локаціях. На цивільному підприємстві вже ліквідували масштабну пожежу, йде розбирання конструкції,

– сказала начальниця управління комунікацій ДСНС України Світлана Водолага.

Загалом, окрім людського ресурсу, залучили інженерну, роботизовану й важку техніку. Допомагають кінологічні розрахунки, які натреновані шукати як живих, так і загиблих людей.

Внаслідок російської атаки найбільше постраждав саме Шевченківський район. Рятувальні роботи тут тривають з самого ранку, адже одна з ракет влучила у будинок та повністю зруйнувала під'їзд. Вона пробила укріплення аж до підвалу.

На жаль, вже відомо про 7 загиблих на цій локації, ще двоє людей могли перебувати у будинку, наразі їх шукають. На місці чекають їхні родичі.

Ще 30 людей постраждали. Після прибуття рятувальників, їм вдалося врятувати ще 10 місцевих, двоє з них – діти та одна вагітна жінка,

– додала Світлана Водолага.

На жаль, цифри щодо постраждалих можуть змінюватися. Люди пережили стрес, тому можуть звернутися до медичних закладів згодом, бо зараз не відчувають наслідків.

Зауважимо, Росія могла використати балістичну ракету північнокорейського виробництва. Цю зброю дуже важко збити. Ракети KN-23 та KN-23A є більш потужними, ніж російські "Іскандери". Їхня бойова частина становить близько тонни, тоді як російська – 480 кілограмів.