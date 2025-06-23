Сибіга проїхався по Путіну після чергового обстрілу Києва

Україна рішуче виступає проти посередництва Росії у конфлікті на Близькому Сході. Путін не може бути миротворцем, щодня обстрілюючи цивільні міста та вбиваючи людей.

Нічним обстрілом Києва 23 червня Росія вкотре дала свою відповідь на мирні зусилля усього світу. Про це очільник МЗС сказав журналістам у Брюсселі, куди прибув для участі у засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає 24 Канал.

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Путін – warmaker

Андрій Сибіга наголосив, що настав час задіяти всі дипломатичні інструменти, аби підвищити ціну для Росії за подальшу агресію та примусити її до миру.

Він назвав три ключові пункти тиску на Москву: санкції, ізоляція, замороження активів.

Міністр також розповів, що Україна наполегливо працює разом з Радою Європи над прискоренням процесу створення спеціального трибуналу.

Вони ніколи не можуть бути ніякими посередниками. Я вже вам чітко сказав: це (Путін – 24 Канал) людина-warmaker. Тому треба виходити з цього. Їх треба примусити до миру,

– підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, що президент США раніше відкинув пропозицію Путіна бути посередником між Іраном та Ізраїлем.