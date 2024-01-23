Ракетний удар по Києву: що відомо про постраждалих, чи є загиблі

Росіяни вдарили по Києву, внаслідок чого постраждали жителі декількох районів. На місця атак вирушили рятувальники та медики.

У вівторок вранці, 23 січня, російські окупанти випустили ракети по столиці. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, що відомо про постраждалих та чи є загиблі внаслідок обстрілу.

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Солом'янський район

О 10:30 Кличко констатував , що відомо про 20 постраждалих у місті Києві. З них 13 – госпіталізовані, зокрема 3 дитини. Одному 13-річному хлопцю та 6 дорослим надали допомогу на місці. Одну жінку реанімували, вона в тяжкому стані. У поліції о 10:03 повідомили про ще 4 жертв в області. Загалом є 40 постраждалих в Києві та регіоні.

Спершу було відомо про одного, а потім про 5 постраждалих в цьому районі за різними адресами станом на 08:06, 23 січня. Але кількість потерпілих невпинно зростає (актуальна інформація – у врізці на початку матеріалу). Медики госпіталізували поранених, які цього потребували.

Близько 07:30 мер Віталій Кличко писав, що зафіксовано декілька викликів екстрених служб в Солом'янський район.

Згодом він уточнив, що у в одному з багатоквартирних будинків вибуховою хвилею повибивало вікна, а за іншою адресою спалахнула пожежа.

Разом з тим зафіксовано руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, однак обійшлось без загоряння в цьому випадку.

Святошинський район

Станом на 08:03 було відомо про 1 потерпілу у Святошинському районі (також актуальна інформація – у врізці). За словами міського голови, у квартирі, де вона проживає, спалахнула пожежа. Загалом у цьому будинку були пошкоджені балкони – з 1 по 5 поверхи.

У Святошинському районі палає будівля. Інформація про влучання в дитсадок не підтвердилася. Поруч з приміщенням закладу палають автівки,

– констатував Кличко.

Згодом стало відомо, що в цьому районі палає нежитлова двоповерхова будівля. А в житловому будинку в одній із квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети – розпочали евакуацію людей з багатоповерхівки.

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Печерський район

О 07:39 стало відомо про влучання в нежитлову будівлю у Печерському районі. Підрозділи екстрених служб вирушили на місце події.

"У Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого", – згодом додав міський голова Віталій Кличко.

Актуальну інформацію щодо точної кількості постраждалих у Печерському районі також читайте у врізці на початку цього матеріалу.

Дарницький район

У цьому районі зафіксовано падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку, щонайголовніше, без подальшого горіння.

Крім того, частина ворожої цілі впала на території дитячого садочку. Обійшлось без руйнувань та пожежі, про що констатували в КМВА.

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