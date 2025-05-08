Атака на Київ: уламки БпЛА впали біля школи імені Стуса, пошкоджено відділення Укрпошти
- У Києві внаслідок атаки пошкоджено відділення Укрпошти, уламки ворожого дрона також впали біля школи імені Василя Стуса.
- Внаслідок обстрілу постраждало 8 людей, серед яких 4 дитини, 4 особи госпіталізовані, включно з трьома дітьми. 2 людини загинули.
У Києві через ворожу атаку вночі 7 травня постраждало одне з місцевих відділень Укрпошти. Уламки ворожого дрона також впали біля школи імені Василя Стуса.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.
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Яких пошкоджень зазнало відділення Укрпошти у Києві
Ігор Смілянський зазначив, що 7 травня ворог обстріляв Київ і серйозно пошкодив чергове відділення Укрпошти.
Ми, звісно, його відновимо,
– сказав генеральний директор Укрпошти.
Де саме розташоване це відділення та в якому районі Ігор Смілянський не сказав.
Проте на кадрах, які він перепостив на своєму телеграм-каналі, можна побачити, що відділення було розташоване на першому поверсі житлового будинку. Наразі там вибиті вікна.
У Києві через ворожу атаку постраждало відділення Укрпошти / Фото Яна Доброносова з Telegraf
Що відомо про падіння уламків БпЛА на території школи
У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у Святошинському районі було падіння уламків ворожих БпЛА на територію середньої школи № 200 імені Василя Стуса та на ще на одній локації на відкритій території.
"На місці працюють фахівці. Попередньо – без наслідків та постраждалих", – зазначили у повідомленні.
Водночас там уточнили, що станом на 15:30 було 8 постраждалих через російський обстріл. Серед травмованих також було 4 дитини. Загалом 4 людини були госпіталізовані, в тому числі троє дітей.
На жаль, маємо двох загиблих – жінка 1960 року народження, чоловік 1997 року народження. росіяни вбили мати та сина,
– наголосили у КМВА.