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24 Канал Новини України Атака на Київ: уламки БпЛА впали біля школи імені Стуса, пошкоджено відділення Укрпошти
8 травня, 02:30
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Атака на Київ: уламки БпЛА впали біля школи імені Стуса, пошкоджено відділення Укрпошти

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Києві внаслідок атаки пошкоджено відділення Укрпошти, уламки ворожого дрона також впали біля школи імені Василя Стуса.
  • Внаслідок обстрілу постраждало 8 людей, серед яких 4 дитини, 4 особи госпіталізовані, включно з трьома дітьми. 2 людини загинули.

У Києві через ворожу атаку вночі 7 травня постраждало одне з місцевих відділень Укрпошти. Уламки ворожого дрона також впали біля школи імені Василя Стуса.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА та гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.

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Яких пошкоджень зазнало відділення Укрпошти у Києві

Ігор Смілянський зазначив, що 7 травня ворог обстріляв Київ і серйозно пошкодив чергове відділення Укрпошти. 

Ми, звісно, його відновимо, 
– сказав генеральний директор Укрпошти.

Де саме розташоване це відділення та в якому районі Ігор Смілянський не сказав. 

Проте на кадрах, які він перепостив на своєму телеграм-каналі, можна побачити, що відділення було розташоване на першому поверсі житлового будинку. Наразі там вибиті вікна.


У Києві через ворожу атаку постраждало відділення Укрпошти / Фото Яна Доброносова з Telegraf

Що відомо про падіння уламків БпЛА на території школи

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у Святошинському районі було падіння уламків ворожих БпЛА на територію середньої школи № 200 імені Василя Стуса та на ще на одній локації на відкритій території. 

"На місці працюють фахівці. Попередньо – без наслідків та постраждалих", – зазначили у повідомленні.

Водночас там уточнили, що станом на 15:30 було 8 постраждалих через російський обстріл. Серед травмованих також було 4 дитини. Загалом 4 людини були госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

На жаль, маємо двох загиблих – жінка 1960 року народження, чоловік 1997 року народження. росіяни вбили мати та сина, 
– наголосили у КМВА.

В адміністрації запевнили, що на місцях атак розгорнуті оперативні штаби, які працюватимуть до повної ліквідації наслідків і надання соціальних послуг всім, хто постраждав внаслідок дій держави-терориста.

 
До слова, загалом вночі 7 травня ворог атакував Київ 1 балістичною ракетою та 28 дронами-камікадзе типу "Шахед". Відомо, що сили ППО збили балістику, однак уламки спричинили руйнування у Солом'янському районі.