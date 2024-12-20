У КМВА сказали, чи могла бути ціллю Росії тепломережа Києва під час атаки

Тепломагістраль навряд чи була ціллю під час ракетної атаки Росії по Києву 20 грудня. Імовірно, пошкодження інфраструктури сталося внаслідок падіння уламків.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився речник КМВА Михайло Шаманов, зазначивши, що точну інформацію скажуть після розслідування. Зазначимо, що уламки впали в 5 районах міста.

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Чи була ціллю теплова інфраструктура Києва

У КМВА розповіли, що внаслідок ракетного обстрілу пошкоджена тепломагістраль. Без опалення нині 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

За попередніми планом, основну масу будинків мають під'єднати до кінця доби. Повна ліквідація аварій запланована на ранок суботи,

– наголосив Михайло Шаманов.

За його словами, тепломережа навряд чи була ціллю ракетного удару. Імовірно, мовиться про падіння уламків, які пошкодили інфраструктуру.

Експертизу проведуть фахівці, які збирають уламки. Але я думаю, що пошкодження тепломережі сталося внаслідок падіння уламків. Точну інформацію скажуть після розслідування,

– припустив речник КМВА.

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Детальніше про наслідки удару

Близько 7 ранку 20 грудня збройні сили Росії завдали комбінованого удару по столиці. За інформацією начальника КМВА, ворог використав балістичні ракети. Внаслідок удару зафіксовано падіння уламків в 5 районах.

У Голосіївському районі сталася розгерметизація газової труби з подальшим загорянням п'ятьох автомобілів. За попередніми даними, загинула одна людина й ще одна отримала поранення. За іншою адресою пошкоджено офісну будівлю, відбулася руйнація на 15-му поверсі. Попередньо відомо про двох постраждалих, їх госпіталізували.

У Солом'янському районі унаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій забудові. Її уже ліквідували, постраждалих не виявлено.

У Шевченківському районі також загоряння в нежитловій забудові.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території.

У Печерському районі, імовірно, сталася пожежа в гаражі.

"Одна з наймасштабніших балістичних атак на столицю", – констатував Михайло Шаманов.