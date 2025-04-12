Удар по Києву: спалахнули пожежі на складах та підприємству – фото
- Російські війська в ніч проти 12 квітня атакували Київ, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.
- Зафіксовано пожежі за декількома адресами в Святошинському районі столиці.
Російські війська в ніч проти 12 квітня атакували Київ. Внаслідок ворожих дій сталися займання.
Станом на 7 годину ранку в столиці триває ліквідація наслідків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Рятувальники показали моторошні фото наслідків атаки.
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Наслідки удару по Києву
Вночі 12 квітня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Рятувальники ліквідовують наслідки у Святошинському районі столиці.
В декількох місцях сталися загоряння. Зокрема, зафіксовано пожежі на складах та підприємству.
- За однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 квадратних метрів. Пожежу локалізували о 06:22.
- За іншою адресою зафіксовано пожежу у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 квадратних метрах з частковою руйнацією, на території промислового підприємства.
В ДСНС станом на 6:42 вказали, що роботи по локалізації загоряння тривають.
Вже о 7:24 рятувальники вказали, що пожежі в Святошинському районі – локалізовано. Наразі триває ліквідація займань.
Там також додали, що внаслідок ворожої атаки постраждали 2 людей.
Рятувальники також оприлюднили світлини із жахливими наслідками атаки ворога.
Наслідки удару по Києву / Фото ДСНС
Нагадаємо, що цієї ночі вибухи лунали і в Харкові. Місто було під атакою ударних БпЛА противника.