Нічний удар по Київщині: постраждав центр корекції та розвитку дитини
Унаслідок російського обстрілу у ніч проти 6 серпня на Київщині постраждав центр корекції та розвитку дитини.
Вночі ворог атакував Київщину за допомогою ракет та ударних дронів, а станом на ранок стало відомо про наслідки атаки.
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Пошкоджено будівлю Центру розвитку дитини
У будівлі є значні пошкодження, повідомляють журналісти "Київ24".
"В офісній будівлі на Київщині, яка постраждала від нічної атаки росіян, розташований центр корекції та розвитку дитини", – ідеться у повідомленні.
У Центрі пошкоджено майно, вибиті вікна / Фото "Київ 24"
У будівлі фіксують пошкодження / Фото "Київ 24"
Усі 5 кабінетів мають пошкодження
Зазначають, що заклад планував відновити роботу з 1 вересня, однак пошкодження зафіксовані у всіх 5 кабінетах: вибито скло, вибуховою хвилею винесло віконні рами, пошкоджено стелю.
Пошкодження в області
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у себе в телеграмі повідомив, що влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих унаслідок атаки в Київській області – немає.
За даними ОВА, на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей працюють оперативні групи.
Станом на 8:00 зафіксовано пошкодження:
- багатоквартирного будинку – вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення;
- двох АЗС – вибиті вікна, посічені фасади;
- багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями – вибиті двері, вікна, посічений фасад.
Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.