Зруйнована 10-поверхівка на Київщині: страшні кадри з Софіївської Борщагівки

Уночі 7 травня під атакою були Київ і Київська область. У селі Софіївська Борщагівка пошкоджено житловий комплекс.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Які наслідки атаки на Київщину 7 травня

Уночі в Києві та столичному регіоні лунало багато вибухів. Росіяни атакували і балістикою, і "Шахедами". У столиці відомо про загиблих, у кількох районах горіли будинки.

Сьогодні о 04:36 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення, що в селі Софіївська Борщагівка внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа та руйнація конструкцій на другому поверсі 10-поверхового житлового будинку в одному із житлових комплексів,

– ідеться в дописі ДСНС.

На щастя, у Софіївській Борщагівці жертв та потерпілих на місці не виявили. Але кадри з місця події страшні.

Фото з Київщини після атаки 7 травня / ДСНС

У Росії також лунали вибухи – але в районі оборонних заводів. Гучно було в кількох областях.

У Саранську, що в Мордовії (республіка на захід від Москви), уражено завод оптоволоконних систем. Це зараз ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Як пояснили у ЦПД, завод спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для окупаційної армії, зокрема для дронів на оптоволокні.

У Тулі було атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування" – один із флагманів російського ВПК, який спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь. Там розробляють протитанкові комплекси, стрілецьку зброю, бойові модулі.