Це стримує ворога: наскільки був важливим удар по командному пункту росіян у Новогродівці

ЗСУ завдали удару по командному пункту російської армії у Новогродівці, що на Донеччині. Цей об'єкт був важливою ціллю української армії. Воїни атакували його, аби завдати шкоди росіянам у логістиці та керуванні військом.

12 січня українські військові вдарили по скупченню окупантів з 2 гвардійської загальновійськової армії Росії. Їхній командний пункт розташований в місті Новогродівка. Операція ЗСУ передбачає знищення ланок управління російської армії. Про це 24 Канал пише з посиланням на слова речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Навіщо ЗСУ завдали удару по пункту росіян в Новогородівці

За словами речника ОСУВ "Хортиця", командний пункт є важливим логістичним вузлом, пунктом управління і зосередження певних військових сил окупантів. Навіть якщо руйнування в командному пункті не значні, росіяни все одно матимуть проблеми.

Будь-який такий далекий удар – це важливий елемент порушення російської логістики та організації. Так само як ми вже за цю війну вивчили, що немає кращого ППО за ракету, що впала на російський аеродром, так само немає кращих засобів стримування, ніж ракета, що впала на російський штаб, чи, наприклад, на склад зберігання палива,

– розповів Віктор Трегубов.

Військовий додав, що ураження важливих об'єктів російської армії є звичною справою для ЗСУ, але допомагає захисникам стримування ворога. Адже після таких ударів наступ ворога може переміститися на іншу ділянку та стати більш хаотичним.

Операція з ураження командних пунктів росіян

Раніше ЗСУ завдали високоточного удару по іншому командному пункту росіян. Воїни уразили об'єкт у Харцизьку, що належить 8 гвардійській загальновійськовій армії Росії. Там ворог планував атаки проти українських військових та цивільних, зокрема у Кураховому.

Також українська армія завдала удару по командному пункту росіян у Курській області. Там розміщувалася 810 окрема бригада морської піхоти ЗС Росії.

ЗСУ поки що не повідомляють про наслідки атак на ворожі пункти управління.