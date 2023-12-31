Сховав голову у пісок: мера Новочеркаська спитали про смерть 74 моряків на однойменному кораблі

26 грудня вночі українська тактична авіація вдарила крилатими ракетами по великому десантному кораблю Чорноморського флоту "Новочеркаськ", який базувався у Феодосії. Росіяни заявили, що внаслідок атаки загинув лише один моряк, а в Україні тим часом кажуть про кілька десятків ліквідованих окупантів.

Так, нещодавно Центр національного спротиву оприлюднив листа головнокомандувача вмф Ніколая Євменова до мера Новочеркаська Юрія Лисенко, в якому він пропонує провести день жалоби у місті у зв'язку із загибеллю на борту корабля 74 моряків.

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Не зміг сказати "Ні"

Пропагандисти поцікавилися у Лисенко, чи справді він отримував такого листа.

Втім, мер не знайшов, що відповісти.

"Я не коментую жодних листів", – коротко сказав посадовець. У такий спосіб він відмовився підтвердити достовірність листа, в якому йшлося про великі втрати окупантів. Водночас посадовець не спромігся і спростувати загибель 74 моряків та поранення 27.

Нагадаємо, що кіберфахівці Центру національного спротиву перехопили документ, де йдеться про ворожі втрати унаслідок удару по кораблю "Новочеркаськ". Доступ до листа вдалося отримати завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з каналу "Росія 1".

Кримські медіа почали швидко поширювати пресреліз вмф росії. Однак згодом один за одним вони раптово почали видаляти ці повідомлення.

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