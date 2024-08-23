Удар по Козачій Лопані: з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки

У Козачій Лопані на Харківщині співробітники ДСНС дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Російські війська завдали удару по селищу 21 серпня.

В МВС України повідомили, що ворог вдарив по будівлі сільської ради. Наразі в Козачій Лопані досі тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Рятувальники дістали тіло жінки

Російська окупаційна армія регулярно обстрілюють селище, яке розташоване за лічені кілометри від кордону. Місцева влада повідомляла, що троє людей перебувають під завалами. Згодом стало відомо, що одну жінку з легкими ушкодженнями вдалося врятувати.

Однак згодом рятувальники дістали тіло ще однієї жінки.

Харківщина. Співробітники ДСНС вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів зруйнованої будівлі у Козачій Лопані,

– повідомили у відомстві.

Під завалами можливо перебуває ще одна людина. Наразі відомо про 1 загиблу та 1 постраждалу.

Зранку 23 серпня російські війська також завдали авіаудару по селищу Козача Лопань. Внаслідок удару зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.