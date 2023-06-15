Цивільні повертаються попри обстріли: як живуть люди в прифронтовому Краматорську

Росіяни не припиняють завдавати терористичних ударів по мирних мешканцях Донеччини. Не винятком став і Краматорськ, куди окупанти поцілили надзвуковою ракетою Х-22. Люди живуть під обстрілами, однак на вулицях міста їх більшає.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Горбатенко – кореспондент Радіо Свобода. За його словами, у місті з'являється все більше людей, попри небезпечну ситуацію через обстріли росіян.

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Люди повертаються додому

У середу, 14 червня російські окупанти обстріляли Краматорськ, Костянтинівку та Донецьк ракетами Х-22. Повністю було знищено 2 приватних будинки, більше ніж 80 – були пошкоджені. Ударна хвиля від ракети є дуже потужною.

Люди, які потрапили під обстріл, були здивовані. Адже не те що жодних військових об'єктів, навіть військових ЗСУ у тих районах взагалі немає,

– зазначив Сергій Горбатенко.

З міст Донецької області постійно триває евакуація, проте чимало людей повертається. Переважно люди кажуть про те, що на інших територія України немає роботи й дуже тяжко заробляти гроші.

"Кажуть, що краще повернутися сюди, де, мовляв, стіни рятують. Але, як бачимо, стіни зовсім не рятують. У будь-якому місті Донецької області можна загинути", – наголосив кореспондент.

Протиповітряна оборона проти ракет Х-22 безсила. Запуск фактично на 100% означає, що буде влучання. Однак через невисоку точність ракети, невідомо напевне, куди саме вона прилетить.

Сергій Горбатенко про життя Краматорська зараз: дивитись відео

Обстріли Донеччини дещо зменшились

До війни населення Краматорська складало близько 150 тисяч осіб. Звісно, людей стало набагато менше, але попри це працює вся соціальна інфраструктура.

На вулицях щодня спостерігаю дітей різного віку, люди повертаються. За моїми спостереженнями, щодня мирних жителів стає все більше,

– зауважив Горбатенко.

Тобто кожен удар, якого завдають росіяни, влучає у цивільних та цивільну інфраструктуру. Від Краматорська до лінії фронту приблизно 25 – 30 кілометрів.

Зазначимо, що до того, як ЗСУ успішно почали просуватись на південному та північному флангах Бахмута, в ці міста дуже часто прилітали ракети С-300. Зрідка, влучання були "Іскандерами".

"Місто Костянтинівка, яке вчора зазнало удару, є найближчим до Бахмута. Туди прилітала навіть ствольна артилерія – снаряди з РСЗВ", – розповів журналіст.

Натомість після просування Збройних Сил під Бахмутом тенденція змінилась. Ще минулого тижня Костянтинівка потрапляла під вогонь ствольної артилерії, а вже за тиждень ракет С-300 не було.

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