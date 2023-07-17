Невже нічого не сталося: через "бавовну" потяг зупинився прямо перед Кримським мостом

Через "надзвичайну ситуацію" потяг зупинився прямо перед Кримським мостом. Наразі пасажири не можуть вийти, а відправка затримується щонайменше на 2 години.

Водночас літаки в Сочі летять за розкладом. Про це повідомили російські пропагандисти, інформує 24 Канал.

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Через вибухи потяг зупинився прямо перед Кримським мостом

За словами пропагандистів, їхній поїзд зупинився прямо перед мостом. Наразі склад знеструмлений, люди вийти не можуть, а відправка затримується щонайменше на 2 години.

Потяг зупинився прямо перед Кримським мостом: дивіться відео

У південній приміській пасажирській компанії заявили, що затримується відправлення поїзда "Керч – Анапа", маршрут якого йде Кримським мостом. До того ж зупинено рух поїздів на перегоні "Вишестебліївська" – "Керч-Південна Новий парк".

Пропагандисти кажуть, що потяги у сполученні з Краснодарським краєм прямують за графіком, а затримані у зв'язку з подією на Кримському мосту будуть по можливості введені у розклад.

Окрім цього, після вибуху на Кримському мосту залізничний рух теж зупинено. Потяг Москва – Євпаторія вже 4 години стоїть у Тамані.

Через вибухи затримуються потяги: дивіться відео

Станом на 9 ранку затримуються кілька поїздів. До Криму:

потяг №396 "Волгоград – Сімферополь",

потяг №174 "Москва – Євпаторія",

потяг № 99 "Ростов – Сімферополь",

потяг №177"Москва – Сімферополь".

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