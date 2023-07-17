"Своїх нє брасаєм", але іноді можна: які маршрути радять росіянам для об'їзду Кримського мосту

На незаконно збудованому росіянами Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунало два потужних вибухи. Від початку повномасштабного вторгнення подібний інцидент стався вже вдруге.

Це 24 Каналу прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зауважив, що один удар на мосту був з боку автомобільного сполучення, інший – з боку залізничного полотна.

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"Деталі всі вже знають просто нагадаю, що було два удари, два вибухи з інтервалом у 20 хвилин. Одну частину зруйновано, вона впала. Іншу сильно пошкоджено. Проте росіяни говорять, що вони його відновлять", – зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Наразі автомобільне сполучення на Кримському мості не функціонує. Росіянам, які тікають з українського Криму, окупаційна влада радить скористатися "альтернативним" маршрутом, який довжиною в 387 кілометрів й проходить через окуповані території України – Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь й на Ростовську область.

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Паніка в окупантів

Російські туристи, які приїхали на відпочинок до Криму на своїх автівках, вже шукають шляхи виїзду. Адже їм не хочеться залишати автівки в Криму. До того ж вони не виключають, що ситуація на півострові для окупантів може погіршитися й тоді вивезти автомобілі буде неможливо.

На думку Чубарова, після "бавовни" на мосту суттєво зменшиться кількість тих, хто хотів їхати в Крим на відпочинок – передумають після останніх подій.

"Ми ж бачили, який трафік з іншого боку. Він набагато більший, ніж з Криму. Частина росіян, повіривши пропаганді, попри те, що Крим фактично є прифронтовою територією, вирішила поїхати на півострів. Від того, що трапилося вночі вони трішки протверезіють", – сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

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