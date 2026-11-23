В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап розкрив деталі підготовки удару по Кримському мосту та роботу української авіації під час масованих атак. Для атаки на міст Україна застосувала близько 11 абсолютно секретних дронів, серед яких 6-тонний безпілотник "Фламінго".

Україна готує дедалі складніші операції проти російської військової інфраструктури, а Кримський міст залишається однією з найважливіших цілей. Водночас українська авіація продовжує відбивати масовані російські атаки, а європейські країни працюють над власними засобами протиракетної оборони.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, як готували удар по Кримському мосту, чому для операції могли залучити близько 11 секретних дронів, зокрема 6-тонний безпілотник "Фламінго", та які можливості матиме європейська антибалістична програма Freyja, покликана стати альтернативою Patriot.

Атака на Кримський міст і секретні "Фламінго"

Як вдалося провести комбіновану атаку по Керченському мосту без використання Starlink?

Знаєте, тут усе пов'язано. Уявіть відчуття Путіна, коли Трамп і Сі Цзіньпін саджають його за дитячий столик. А тут ще й Керченський міст лежить так, що його не можуть відновити. Радники бояться підійти й доповісти, адже хто скаже, тому кришка.

Нагадаємо! 17 листопада Сили оборони України завдали комбінованого удару по Керченському мосту. За даними президента Володимира Зеленського, операцію СБУ та Генштаб готували протягом кількох тижнів. Для ураження використали цілий арсенал українських розробок: безпілотники "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Січень", "Рута", "Паляниця", FP-1, ракети "Нептун" та "Фламінго". Унаслідок атаки автомобільна арка та проліт обвалилися у воду. Згодом українські військові уразили й залізничну частину переправи.

До того ж судноплавство в Азовському морі не можуть відновити. Ситуація для нас досить непогана. Щоб провести цю операцію, потрібно було вирішити цілий комплекс проблем і дуже серйозно підготуватися.

Як відомо, безпосередньо операція готувалася понад місяць і складалася із семи етапів. Але важливо розуміти, що це був лише фінальний етап підготовки, яка тривала значно довше. Знищували конкретні російські засоби: радіолокаційні станції "Небо-У", старі комплекси "П-18", "Підльоти", "Касти".

Також ліквідовували засоби радіоелектронної боротьби та інші РЛС, які контролювали повітряний простір Криму. Наші "Примари" діставалися Тарханкуту й знищували вежі зв'язку.

Тобто ми побачили лише фінальну фазу. Насправді масштабна підготовка почалася ще в листопаді минулого року, коли "Птахи Мадяра" почали активно залітати до Криму та прокладати шлях для потужніших українських безпілотників, які могли завдавати значно більших уражень. Ця робота тривала постійно.

Приблизно місяць – два тому повідомлення про знищення російських об'єктів у Криму почали з'являтися рідше. Це пояснювалося тим, що там залишилося зовсім мало цілей. Росіяни намагалися нічого не вмикати, щоб їх не помітили. Але українські сили все одно знаходили й уражали їх. Перед операцією завдали останніх ударів і знищили залишки російських засобів спостереження та РЕБ. Після цього з'явилася можливість використовувати мережевий зв'язок.

Одна з версій полягає в тому, що такий зв'язок могли застосувати для забезпечення управління "Фламінго". Щодо інших безпілотників сказати складніше, адже офіційної інформації про це немає.

Наприклад, ракета "Нептун" навряд чи наводиться за технологією FPV-дрона. Я намагався знайти приклади керування великою крилатою ракетою за принципом FPV, коли оператор безпосередньо наводить її на ціль. Імовірно, це було потрібно для того, щоб забезпечити надзвичайно точне влучання "Фламінго".

Ракета важить близько шести тонн. На момент підльоту до цілі вона, ймовірно, вже витратила частину пального і важила приблизно п'ять тонн. Водночас її бойова частина становить близько 1,15 тонни. Саме вона змогла виконати завдання, яке не вдалося реалізувати під час попередньої спроби підірвати арку Керченського мосту з води.

Тоді конструкція витримала вибух: колони та елементи кріплення арки встояли. Поставленого завдання досягти не вдалося. Тепер підготувалися значно краще й залучили необхідну кількість засобів ураження.

За повідомленнями президента, їх було близько 11. Деякі з них були настільки секретними, що навіть мої знайомі фахівці не знали про їхнє існування. Це були секретні розробки та виробництво українських фахівців.

І важливо, що кожен засіб ураження – безпілотник, дрон-ракета чи ракета – виконував свою функцію. Усе було чітко скоординовано та злагоджено.

Якщо пригадати удар по Новоросійську приблизно два місяці тому, коли уразили бойові кораблі залишків російського Чорноморського флоту та нафтові термінали, то там також застосували велику кількість різних засобів.

Я тоді казав, що цей удар може увійти до підручників із тактики ведення війни, адже вперше застосували таку сукупність різних засобів. Я розумів, що це передумова наступної масштабної операції. І ось вона відбулася – саме тоді, коли Путіна носом пхали в салат.

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Робота МіГ-29 і F-16 під час масованих атак

Яку роль МіГ-29 і F-16 відіграють під час масованих російських атак? Які їхні сильні сторони та чим відрізняються ці літаки?

Вони насамперед знищують крилаті ракети, а інколи – цілі, які дуже схожі на них. Ідеться про невеликі крилаті ракети, які ми називаємо реактивними "Шахедами" або реактивними "Геранями". Правильніше, мабуть, говорити про реактивні "Герані", адже від "Шахедів" у них залишилося небагато.

Я не бачу, щоб Іран зараз якось допомагав Росії саме у виробництві цих дронів або постачанні комплектуючих. Натомість значно більший вплив має Китай. Він забезпечує росіян не лише двигунами, а й mesh-модемами, які використовують для атак по Україні.

Завдяки відповідному обладнанню росіяни можуть об'єднувати ці модеми в єдину мережу. Загалом майже всі наявні МіГ-29 і F-16 виходять на полювання під час таких атак. Близько 80% реактивних дронів знищують саме українські літаки. Це дороге задоволення, але поки що немає достатньої кількості надійних дронів-перехоплювачів.

Ми також збиваємо реактивні "Герані" безпілотниками-перехоплювачами, хоча вони не літають із такою самою швидкістю. Проте основне навантаження з перехоплення цих цілей поки бере на себе авіація.

Президент Володимир Зеленський відзначив роботу наших пілотів і Повітряних сил не випадково. Під час останньої атаки з 84 крилатих ракет вдалося збити 79. Це близько 94%. Ідеться про справді високий показник, особливо з огляду на масштаб атаки.

Також було збито 102 зі 132 реактивних дронів – приблизно 77%. Це теж дуже високий результат, зважаючи на наявні засоби перехоплення. Разом це 181 знищена повітряна ціль протягом кількох годин атаки. Такий результат свідчить про високий рівень організації польотів, розподілу цілей і роботи протиповітряної оборони – від виявлення загроз до їхнього безпосереднього знищення.

Що стосується відмінностей між F-16 і МіГ-29, то спільне в них те, що обидва літаки можуть швидко переміщуватися та перехоплювати цілі там, де виникає загроза. Водночас у F-16 дещо кращий радар, який дозволяє виявляти цілі на тлі землі. МіГ-29 такої можливості не має. Однак цю різницю можна компенсувати іншими засобами, зокрема наземними системами виявлення.

Не виключаю, що під час останньої атаки використовували літак дальнього радіолокаційного виявлення. Він міг завчасно прогнозувати, де виникатимуть загрози, і спрямовувати туди винищувачі для ефективного перехоплення. Тому я б насамперед відзначив масштаб роботи наших пілотів: вони змогли знищити таку велику кількість крилатих ракет і реактивних дронів.

Водночас треба розуміти, що не всі 181 ціль збили виключно пілоти. Були задіяні й інші засоби протиповітряної оборони, але основну роль у цьому відіграла саме наша авіація.

Полювання на "Іскандери" і російські пускові установки

Чи є в Сил оборони окремі підрозділи, які полюють на російські "Іскандери"? Скільки таких пускових установок залишилося в Росії?

Щодо "Іскандерів-М" у нас є більш-менш чітке уявлення. Їх із кожним днем стає менше. На межі 2024 – 2025 років Росія мала приблизно 48 – 52 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Це ті машини, які виїжджають на позиції з двома ракетами. Вони можуть нести різні типи ракет – балістичні або крилаті.

Зазвичай установки виходять із місць зберігання, де їх ховають у спеціально укріплених капонірах або бетонних спорудах. Дорога до пускового майданчика займає приблизно 40 – 50 хвилин. Росіяни намагаються постійно змінювати пускові майданчики, адже щойно ми встановлюємо їхнє розташування, там починається полювання.

Раніше, коли в України ще не було власних балістичних ракет, ми отримували розвідувальні дані про момент пуску. У США для цього є система SBIRS, яка працює на основі інфрачервоного виявлення. Вона фіксує теплові спалахи по всьому світу. Цю систему розробили ще за часів холодної війни для спостереження за запусками міжконтинентальних балістичних ракет.

Згодом її почали використовувати також для виявлення пожеж і природних катастроф. Вона дозволяє швидко визначити місце незвичного потужного теплового викиду. Так ми можемо зрозуміти, звідки запустили ракети "Іскандер" або 48Н6 із пускових установок комплексів С-300 і С-400.

Останні два-три місяці Україна отримала додаткові можливості для виявлення таких цілей і швидшої передачі інформації. Спочатку наші літаки та безпілотники баражували в районах, звідки могли здійснюватися пуски. Перед цим також суттєво знищили російські засоби радіолокаційного виявлення та РЕБ, особливо в Брянській області. Це дозволило українським безпілотникам заходити в ці райони й вести розвідку.

У ніч проти 20 листопада Сили оборони України уразили три російські пускові установки балістичних ракет. Одну з них вдалося знищити, наслідки ураження ще двох уточнюють. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що українські військові продовжують шукати способи знищувати засоби, якими Росія атакує українські міста.

Приблизно два тижні тому ми з вами говорили про застосування ракет FP-7. Можливо, це були ракети, які залишилися ще з випробувань. Тоді вдалося уразити пускові установки "Іскандер".

Що саме застосували під час останньої атаки – знову FP-7 чи інші ракети – я не знаю. Але факт у тому, що в нас є кілька спеціальних підрозділів, які займаються полюванням на оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", а також пускові установки С-300 і С-400. Вони періодично повідомляють про такі операції та ураження російської техніки. У середньому ми уражаємо одну-дві пускові установки на тиждень.

Європейська антибалістична програма Freyja як альтернатива Patriot

Наскільки реалістично, що європейська антибалістична система Freyja стане альтернативою Patriot? Що ще потрібно зробити, аби запустити цей проєкт?

Тут така історія. Ще приблизно в березні цього року пролунали гучні заяви про комплекс Freyja. Тоді повідомляли, що в Європі є всі необхідні виробники обладнання, яке потрібно об'єднати для запуску цього проєкту. Однак згодом виникли проблеми.

Пам'ятаємо розслідування Михайла Ткача про так званий Mindichgate, у якому йшлося, зокрема, про компанію Fire Point, що мала брати участь у проєкті. Після цього роботу над ініціативою фактично поставили на паузу.

Згодом з'явилися повідомлення, що перші випробування технології перехоплення можуть відбутися вже у грудні. Ідеться не обов'язково про перехоплення російських ракет – спочатку можуть використати спеціальні мішені для перевірки технології.

Чому саме грудень? Ракета FP-7 завершила випробування та пройшла кодифікацію. Тепер Міністерство оборони може укладати контракти з компанією Fire Point на її виробництво.

FP-7 відрізняється від FP-7X передусім системою наведення. Якщо встановити на FP-7X головку самонаведення німецької компанії Diehl Defence, яка виробляє системи для IRIS-T, ракета перетворюється на засіб перехоплення.

Про таку можливість фактично домовилися учасники коаліції. Тобто технічну можливість реалізації цього проєкту вже доведено, і серед його учасників вона не викликає сумнівів. Коли президент Зеленський говорив, що Україна виконала свою частину роботи, він мав на увазі передусім створення ракети.

Тепер потрібно об'єднати всі компоненти в єдину систему та провести необхідні розробки, зокрема налагодити взаємодію між різними елементами комплексу.

Було б добре, якби компанія Kongsberg взяла на себе інтеграцію всіх цих систем. Адже проєкт передбачає використання потужних радарів від різних виробників. Зокрема, це радари TRML-4D від Hensoldt, Giraffe від Saab і Ground Master різних модифікацій від Thales.

Якщо знадобляться радари підсвічування цілей, їх може забезпечити італійська компанія Leonardo. Вона виробляє такі системи у великих кількостях, і вони добре зарекомендували себе. Є також чимало інших компаній, які можуть виготовити необхідне обладнання для комплексу.

Чого тепер очікують від зустрічі учасників коаліції? Насамперед потрібно визначити, хто за що відповідатиме, хто фінансуватиме розробки та які компанії надалі вироблятимуть окремі компоненти системи.

При цьому комплекс матиме відкриту архітектуру. Це дозволить різним виробникам підключати власні системи за допомогою військового протоколу Link 16. Тепер потрібно перейти від домовленостей до практичної роботи. Адже досі, окрім випробувань ракети FP-7 та планів встановити на неї головку самонаведення Diehl Defence, фактично нічого не відбулося.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.