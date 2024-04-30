Україна ракетами та дронами вдарила по Криму: багато ліквідованих і поранених, – "Атеш"

Ніч на 30 квітня в Криму видалася неспокійною та спекотною. Так, тимчасово окупований півострів був під атакою. "Атеш" розповів, що серед окупантів багато поранених та ліквідованих.

Нагадаємо, в ніч проти 30 квітня Кримський півострів зазнав ракетної атаки. Загарбники зазначали, що ЗСУ вдарили ракетами ATACMS.

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Наслідки нічних ударів у Криму

Рух опору "Атеш" вдень 30 квітня розповіли нові деталі наслідків нічних ударів у Криму.

Там зазначили, що їхні агенти серед військових збройних сил Росії повідомляють про 5 ударів по аеродрому Джанкой. Також за їхніми даними, є багато поранених та ліквідованих окупантів.

Було здійснено комбінований удар БпЛА та ракет по військових об'єктах. Агенти також повідомляли про вибухи у Генічеському та Червоногвардійському районах, а також у Сімферополі,

– підкреслили в "Атеш".

Агенти руху опору зазначили, що працюють над тим, аби отримати більш детальну інформацію.

Крім цього також очікують на офіційну інформацію від Сил оборони України.

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