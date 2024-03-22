Окупанти атакували Кривий Ріг: у місті введено графіки аварійних відключень
Джерело:Олександр Вілкул
У п'яницю, 22 березня, російській війська завдали чергового цинічного масованого ракетного удару по території України. У Кривому Розі є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
У місті вводять графіки аварійних відключень світла. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
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Комбінована атака по Кривому Рогу
Вілкул повідомив про комбіновану атаку по Кривого Рогу. Місто атакували дронами та ракетами.
Внаслідок ударів є пошкодження на одному з об'єктів критичної інфраструктури. У місті введено графіки аварійних відключень.
Він додав, що лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де можуть, переходять на генератори.
Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки,
– зауважив він.
Вілкул зазначив, що минулося без жертв та постраждалих.
"Для усунення наслідків ударів задіяні всі служби, але зараз сказати, скільки на це потрібно часу дуже складно. Робиться все можливе", – додав голова Криворізької військової адміністрації.
У Дніпропетровській ОВА розповіли, що пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі у людей вибило вікна в будинках. Спостерігаються перебої зі світлом та водопостачанням.
Окупанти атакували Кривий Ріг / Фото Сергія Лисака
Масований ракетний обстріл України: що відомо
- Уранці 22 березня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Для атаки використовували крилаті ракети, безпілотники та ракети "Кинджал".
- Енергоатом повідомив, що о 05:10 22 березня під час масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська". Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.
- У Львівській області також було оголошено тривогу. Внаслідок атаки "Шахеда" було зафіксовано руйнування об'єктів інфраструктури. Безпілотник влучив у об'єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині.