Лікарі зробили все можливе: у Кривому Розі через атаку росіян загинув чоловік
Окупанти вдарили балістичною ракетою по житловому будинку у Кривому Розі. Стало відомо про першу жертву.
Близько 15:35 під час підготовки до Святвечора російська ракета влучила по 4-поверховому будинку на 32 квартири, передає 24 Канал із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.
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Цинічний удар по Кривому Рогу
З-під завалів потрощеної окупантами багатоповерхівки дістають людей. Станом на 17:30 було відомо про 11 постраждалих, серед яких 16-річна дівчинка. Семеро людей госпіталізовані. Троє поранених – у важкому стані.
Пізніше Лисак повідомив, що з-під руїн дістали ще одного чоловіка.
Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. Втім, на жаль, врятувати не вдалося,
– йдеться у повідомленні посадовця.
На підступний удар росіян відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. "Напередодні Різдва, коли родини готувалися до Святвечора. Країна-терорист вкотре показала свої справжні цінності: атаки на мирні міста", – наголосив він.