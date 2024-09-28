Від потужного вибуху здригнулося місто: наслідки російського удару по Кривому Рогу

У п'ятницю, 27 вересня, Росія вдарила по Кривому Розі. Ціллю стала будівля Криворізького районного управління поліції. Триває пошуково-рятувальна операція.

Нещодавно з-під завалів дістали тіло ще однієї людини. Детальніше про наслідки російського удару в етері 24 Каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв.

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Якою зброєю Росія атакувала Кривий Ріг

Попередньо відомо, що внаслідок ракетної атаки з-під завалів дістали тіла 4 загиблих – двох жінок та двох чоловіків. Ще 6 людей зазнали поранень: половині допомогли на місці, далі вони лікуватимуться амбулаторно, іншу ж частину у стані середньої тяжкості відправили до медзакладів. Лікарі роблять усе можливе, аби їхній поточний стан здоров'я не погіршився.

Від потужного вибуху Кривий Ріг здригнувся близько 09:15 ранку, тобто на початку нового робочого дня. Моніторингові канали припустили, що ворог здійснив атаку за допомогою балістичної ракети "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

Окрім адмінбудівлі Криворізького районного управління поліції, вибуховою хвилею пошкоджено більш як 30 приватних домоволодінь в сусідньому приватному секторі, декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, близько 80% автомобілів. Також повибивало скло в шибках і пошкодило дахи в будівлях поруч.

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Міська та районна рада одразу відкрила оперативний штаб, де постраждалі мали змогу залишити заявки на відшкодування та отримати будівельні матеріали. За потреби заявки прийматимуть в наступні кілька днів. Також у разі потреби люди могли скористатися послугами психологів.

"Міська влада оголосила понеділок, 30 вересня, Днем жалоби за загиблими та пораненими внаслідок п'ятничної ранкової ракетної атаки на місто Кривий Ріг", – наголосив Олександр Фефілатьєв.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблих.