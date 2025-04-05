"Там мала дитина, там всі "200": моторошні кадри перших хвилин після удару по Кривому Рогу
- Росіяни завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою, загинуло 18 людей, серед яких 9 дітей, та понад 70 постраждали.
- Поліція показала відео з бодікамер після удару, яке демонструє масштаби руйнувань та надання першої допомоги постраждалим.
- Після атаки росіяни повторно атакували місто дронами "Шахед", один з яких влучив у приватний будинок і забрав життя літньої жінки.
Ввечері 4 квітня росіяни завдали цинічного удару по Кривому Рогу балістичною ракетою. Правоохоронці показали моторошні кадри того, що відбувалося за кілька хвилин після атаки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
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Поліція показала відео з бодікамер після удару
Олексій Білошицький зауважив, що окупанти завдали удару у весняний вечір: хтось повертався з роботи, хтось готував вечерю, надворі гралися діти.
Після атаки патрульні негайно прибули на місце й побачили справжнє пекло: загиблі містяни, діти. Правоохоронці надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти. Забезпечили безперешкодний проїзд для оперативних служб.
Що відбувалося у перші хвилини після атаки: увага, на відео присутні чутливі кадри!
Унаслідок влучання пошкоджено житлові будинки, автівки, школи. Загинуло 18 людей, серед яких було 9 дітей. Число постраждалих перевищило 70.
Проте навіть цього ворогові виявилося замало. За кілька годин росіяни повторно атакували Кривий Ріг – на місто налетіла зграя "Шахедів". Один з дронів влучив у приватний будинок, забравши життя літньої жінки.
Зауважимо, Володимир Зеленський заявив, що його "неприємно здивувала" реакція посольства США на обстріл. "Така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", – наголосив президент.