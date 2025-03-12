Двоє дітей залишилося без матері: Росія вбила у Кривому Розі 47-річну Ірину Васюк

Зранку 12 березня російська армія завдала 2 ракетних удари по Кривому Рогу. Унаслідок атаки загинула 47-річна Ірина Васюк.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка.

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Що відомо про жертву російського терору

Унаслідок ракетних ударів по Кривому Рогу загинула 47-річна жінка. У момент вибуху вона була у міському тролейбусі.

Нині стало відомо, що загибла – Ірина Васюк. Вона працювала у Криворізькій військовій адміністрації.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Світла та вічна пам'ять!



Ірина Васюк загинула внаслідок удару по Кривому Рогу / Фото Євгена Ситниченка

Надзвичайно щира, добра і завжди привітна. Стільки чуйності та віри в справедливість було в цій людині. Ірина була чудовою колегою і відповідальною працівницею. Непоправна втрата для близьких та всього нашого колективу,

– висловив співчуття начальник Криворізької РВА.

Відомо, що в Ірини Васюк залишилося двоє дітей та чоловік.

Унаслідок атаки також постраждали 14 осіб, 9 з яких – жінки. 7 поранених госпіталізовано – дві жінки та п'ять чоловіків. Стан двох постраждалих оцінюють як важкий. Наразі лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу.