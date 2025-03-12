Загибла жінка їхала у тролейбусі на роботу: деталі подвійної атаки на Кривий Ріг

Російські окупанти вранці 12 березня атакували Кривий Ріг. Ворог вдарив двічі, а другий удар стався тоді, коли на місце влучання прибули рятувальники, на жаль, не обійшлося без жертв.

Кореспондент з Кривого Рогу Олександр Фефілатьєв розповів 24 Каналу, що росіяни завдали подвійного ракетного удару по одному з районів міста. Близько 7 години ранку було повідомлення про обстріл з території Криму, а вже через декілька хвилин пролунав гучний вибух.

Читайте також Повторний удар був по рятувальниках: у Кривому Розі значні руйнування після обстрілу

Які деталі атаки на Кривий Ріг

Буквально через 20 хвилин після першого вибуху моніторингові ресурси попередили про реальну загрозу повторних запусків у тому ж напрямку. Практично одразу пролунав ще один вибух.

Росія здійснила черговий терористичний акт по міській територіальній громаді міста Кривий Ріг. В результаті поранень зазнали 9 людей, 7 перебувають у лікарнях, 3 – у важкому стані. На жаль, на місці загинула жінка,

– розповів начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Рятувально-пошукові роботи уже завершені, на місці події розгорнули штаби. Жінці, яка загинула, було 47 років, вона їхала в тролейбусі на роботу. Під час удару вибухова хвиля вибила вікна, а вона зазнала травм, несумісних із життям.

Один чоловік перебуває в лікарні у надважкому стані, за його життя борються медики. Після першого прильоту одразу почали працювати всі оперативні служби. На щастя, повторна детонація не зачепила жодного з оперативників.

Внаслідок атаки понівечені багатоповерхівки, магазини, об'єкти соціального напрямку. У місці, про яке знають місцеві, працює штаб, куди люди можуть звернутися за допомогою. Наприклад, отримати на перший час плити, плівку, будівельні матеріали, або поспілкуватися з психологами чи випити гарячого чаю.

Чи були поруч військові цілі

Ворог вчергове скоїв виключно терористичний удар, бо ніяких військових чи стратегічних об'єктів не було. Від атаки постраждали цивільні будівлі, магазини, багатоповерхові будинки, об'єкти малого та середнього бізнесу.

Раніше поруч вже був приліт балістики й тоді ніякої шкоди, окрім сотень вибитих шибок і знищеного майна, – ці ракетні атаки не призвели,

– додав Олександр Фефілатьєв.

Тепер ситуація повторилася і її можна розглядати виключно як акт терору проти цивільного населення Кривого Рогу.

Нагадаємо, в результаті обстрілу був пошкоджений готель, там серйозні руйнування. Також загорілися гаражі, автомобілі, пошкоджено медзаклад, дитячий садочок та інші цивільні об'єкти.