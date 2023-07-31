Зруйнована багатоповерхівка, жертви і багато постраждалих: що відомо про удар по Кривому Розі

Російські терористичні війська зранку 31 липня завдали ракетного удару по Кривому Розі. Ціллю російських окупантів виявилася цивільна інфраструктура.

Через ракетний терор росіян у Кривому Розі є значні руйнування, а також жертви й багато постраждалих. Усе, що відомо про ракетний удар по Кривому Розі, читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Що Росія атакувала у Кривому Розі

Російські військові близько 9 ранку завдали ракетного удару по Кривому Розі. Всього окупанти випустили по місту дві ракети.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, ворожі ракети влучили у багатоповерховий будинок та навчальний заклад.

У ДСНС уточнили, що росіяни завдали ракетного удару по дев'ятиповерховому житловому будинку на 4 під’їзди. Унаслідок удару відбулося руйнування з 4 по 9 поверхи у межах 1 під'їзду з послідуючим загоранням квартири на рівні 4 поверху на площі близько 70 метрів квадратних.

Також відбулося влучання в чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з 2 по 4 поверхи.

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Росія завдала ракетного удару по будинку та освітньому закладі у Кривому Розі / Фото ДСНС, Офіс Генпрокурора, Дмитро Лубінець

Що відомо про жертв і постраждалих

За даними ДСНС, загинули 4 особи та 33 – постраждало. Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба повідомив, що з-під завалів дістали жінку та дитину. За його інформацією, постраждало 43 людей.

Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи, з яких дитина 2013 року народження. Евакуйовано 30 осіб. Стан більшості людей – задовільний. Двоє людей з важкими пораненнями.

У Дніпропетровській ОВА розповіли, що в людей рвані та різні рани, переломи та мінно-вибухові травми. Серед потерпілих четверо дітей. У ДСНС повідомили, що з 9-поверхового будинку вдалося врятувати дитину 2013 року народження.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що всі потерпілі діти у задовільному стані.

Рятувально-пошукові роботи тривають. Глава МВС Ігор Клименко заявив, що близько 5 – 7 осіб перебувають під завалами. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що під завалами можуть бути восьмеро людей.

Він розповів, що організовано два оперативні штаби – перший у 60-й школі, другий – вхід до центрального корпусу КТРА. Всього до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 одиниць техніки.

З будинку в Кривому Розі, куди влучили ракета, можуть відселити людей

Очільник МВС Ігор Клименко допускає відселення з будинку в Кривому Розі, куди влучили окупанти.

"У першому під'їзді житлового будинку 4 поверхи знищені повністю....Я думаю, що цей будинок буде відселятися. Тому що, скоріш за все, там знищені залізобетонні конструкції, перекриття цього будинку. Спеціалісти оцінюють ступінь руйнування і можливість використання даної будівлі надалі", – розповів очільник МВС Ігор Клименко.

Він додав, що і будівля технікуму, куди влучила інша ракета, фактично розбита вщент.

Якими ракетами Росія атакувала Кривий Ріг

О 09:02 у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що у Дніпропетровській області є загроза застосування балістичного озброєння.

Вже о 09:07 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи в місті. Відтак, вибухи у Кривому Розі прогриміли приблизно через 5 хвилин після оголошення тривоги.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, Росія, ймовірно, атакувала Кривий Ріг балістикою.

Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати, і наскільки є руйнівним. Треба дочекатися коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна сказати що це було,

– заявив Ігнат.

Реакція на російський теракт у Кривому Розі

Президент Володимир Зеленський відреагував на теракт у Кривому Розі, а також обстріл Херсона. Глава держави повідомив, що вже провів розмови з МВС та СБУ.

За словами Зеленського, заступник керівника Офісу Президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією.

Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей,

– зазначив президент.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець теж засудив черговий ракетний удар Росії по людях і їх домівках.

"Країна-терористка вбиває і травмує українців і вдень, і вночі, вчиняючи ракетний терор. Руйнує будинки і життя. Цинічне вбивство цивільних людей – це злочин за який Росія має понести справедливе покарання", – наголосив він.

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що дієвий інструмент проти російських терористів – це сила. Відтак, Єрмак наголосив, що Росію потрібно задушити економічно, позбавити російський ВПК можливостей виробляти ракети.

Керівник ОП додав, що російські активи мають бути примусово спрямовані на відновлення України та компенсації за війну.

Справедливе завершення війни – це формула миру Володимира Зеленського. Жодних російських військ не буде на території України,

– зазначив Єрмак.

У МВС попередили про відповідальність за публікацію кадрів прильоту

Глава МВС Ігор Клименко попередив про кримінальну відповідальність за фіксацію наслідків прильоту.

"Понад 17 місяців повномасштабної війни. А досі знаходяться ті, хто грає на руку ворогу, знімаючи та публікуючи кадри прильотів практично в прямому ефірі. Російські пропагандисти дуже радіють вашому контенту. Тим, хто досі не розуміє загрози своїх дій, будемо пояснювати особисто. З Кримінальним кодексом в руках", – заявив міністр внутрішніх справ.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак після вибухів у Кривому Розі теж заявив, що публікація наслідків прильоту грає на руку ворогу.