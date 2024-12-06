У Кривому Розі уламки поранили паралізованого чоловіка, трагедія теж сталась саме на Миколая
Унаслідок удару окупаційної армії по Кривому Рогу уламками поранило чоловіка, якого паралізувало 5 років тому, теж на Миколая.
Про це повідомяє 24 Канал з посиланням на "Свої. Кривий Ріг". Як відомо, під атаку потрапила цивільна адмінбудівля.
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Журналісти показали наслідки атаки ворога у відео. З місця події вони розповіли, що серед потерпілих літній чоловік. Його сил каже, що батька паралізувало теж на Миколая.
"Уламки поранили чоловіка, якого паралізувало 5 років тому. Теж на День Святого Миколая", – ідеться у повідомленні.
Уламками поранеило паралізованого чоловіка: відео
Також зазначають, що вибуховою хвилею знесло вхідні двері, навісну стелю, побило вікна, пробило посуд з вечерею для їхньої багатодітної родини.
Наслідки атаки по Кривому Розі / Фото "Свої. Кривий Ріг"
Пошкоджено майно багатодітної родини / Фото "Свої. Кривий Ріг".
Атака по Кривому Розі
За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще восьмеро людей постраждали, зокрема, 6-річна дитина. Хлопчика вже доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Крім того, ще одна людина, яка, ймовірно, могла перебувати в будівлі, не виходить на зв'язок.