Москва звинувачує Київ у "зриві" домовленостей не бити по енергетиці після своєї масованої атаки

Росіяни влаштували терор мирних українських міст увечері 19 березня. Але цинічно звинуватили Київ у своїй же атаці, мовляв, українці винні самі. 24 Канал передає деталі.

Кропивницький пережив найбільшу атаку за час війни. Вся Україна вночі побачила страшні фото, де місто просто палає. Є поранені, вкотре завдано удару по залізниці. Останнім часом Росія прицільно б'є по об'єктах УЗ. Але окупанти заявили, що вони не винні.

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Як росіяни переклали відповідальність за атаки 19 березня

Із заявами виступила Марія Захарова. Вона традиційно обрушилася на Зеленського та "київський режим". Мовляв, український президент публічно заявив про відмову бити по енергетичній інфраструктурі Росії, а насправді віддав наказ про завдання нових ударів.

"Київ атакою на енергооб'єкти Росії хоче зірвати мирні ініціативи, у тому числі запропоновані Трампом. Режим Зеленського показав повну відсутність політичної волі до миру та врегулювання конфлікту шляхом дипломатії", – цитують Захарову пропагандисти.

Зверніть увагу! Російська пропаганда впливає на низку американських дипломатів. Наприклад, Стів Віткофф переконаний, що Путін не може брехати, і якщо Москва каже, що збила власні дрони, то це так і є.

Насамкінець речниця російського МЗС пригрозила Україні Америкою: "Москва сподівається, що США почули заяви про необхідність припинення військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву".

Останнє у Кремлі вбачають принциповим моментом для політико-дипломатичного врегулювання. Але ЗМІ вже зауважили: США відкинули цю вимогу.

А Володимир Зеленський заявив: Київ буде відповідати на удари по енергооб'єктах дзеркально.