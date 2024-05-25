Росіяни скинули бомбу на Куп’янськ-Вузловий: під ударом опинилася карета швидкої, є поранені

Окупанти продовжують терор Харківщині. Удень вони вдарили бомбою по селищу Куп'янськ-Вузловий.

Внаслідок удару КАБом по селищу є поранені. Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

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Під ударом опинилася швидка

За словами посадовця, станом на 14:20 щонайменше пʼять людей зазнали поранень.

Крім того, пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто.

"Деталі зʼясовуються", – додав Синєгубов.

Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у коментарі ЗМІ розповів, що внаслідок атаки постраждав фельдшер. Втім, чоловік відмовляється від госпіталізації та прагне далі працювати. Також постраждала жінка, яку везли у швидкій: у неї уламкові поранення грудної клітки. "Авто швидкої майже повністю знищене", – уточнив Забашта.

Зазначимо, що сьогодні вдень росіяни вже пускали бомби по Харківщині. Приблизно о 10:30 у Харкові пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу пусків КАБів ворожою тактичною авіацією. Пізніше Синєгубов розповів, що окупанти вдарили по населеному пункту Харківського району, внаслідок чого поранено одного цивільного чоловіка.

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